El estreno de Digger no tuvo el recibimiento esperado en taquilla. La película dirigida por Alejandro González Iñárritu y protagonizada por Tom Cruise recaudó apenas 8 millones de dólares en Estados Unidos durante su primer fin de semana, una cifra que la convirtió en el peor debut del actor en casi dos décadas.
Alejandro González Iñárritu defiende 'Digger' tras su fracaso en taquilla
Alejandro González Iñárritu defiende Digger tras su mal debut en taquilla
El resultado llegó acompañado de críticas divididas, algo que, de acuerdo con Alejandro González Iñárritu , no fue una sorpresa. Para el cineasta mexicano su nueva película está lejos de ser una propuesta convencional y justamente esa intención puede provocar reacciones muy distintas entre el público.
En declaraciones a The New York Times, el director reconoció que Digger “no es perfecta”, pero dejó claro que prefiere una película capaz de generar conversación antes que una que pase inadvertida.
“Definitivamente es una película poco común. Es una película que provoca”, afirmó el cineasta. El director explicó que esa capacidad de generar discusión forma parte de lo que busca cuando se encuentra detrás de una película: “Ese es el papel de una película para mí: empecemos la conversación. Mi gusto personal son las películas que intentan decirme algo de una manera diferente”.
Iñárritu también aceptó que su propuesta no necesariamente funciona para todos los espectadores, especialmente para quienes prefieren historias con una estructura más tradicional: “Hay gente que quiere más certeza en la narrativa, y eso también está bien. Esto no es como un helado. Así que, sí, lo esperábamos, para ser honestos”, expresó.
Más allá de la respuesta que ha tenido en taquilla, el director mexicano también habló del mensaje que quiso plantear en Digger, una historia en la que el conflicto ambiental ocupa un lugar importante: “Esta película es una película de desastres, pero el desastre somos nosotros. El mundo es tan hermoso y tan increíble”, declaró.
Iñárritu continuó con su planteamiento sobre el medio ambiente y la relación de los seres humanos con el planeta: “Hay tantos recursos, y el equilibrio del ecosistema es simplemente increíblemente bello. Si podemos reunirnos en la misma sala, en la misma realidad, y entender en qué punto estamos, creo que hay esperanza”.
Digger es el peor estreno de Tom Cruise desde 2007
Durante su primer fin de semana, Digger recaudó 20 millones de dólares a nivel mundial: 8 millones en Estados Unidos, donde llegó a 3 mil 321 salas, y otros 12 millones en 73 países.
Con estas cifras, la película se convirtió en el estreno más bajo de Tom Cruise desde Leones por corderos, que en 2007 recaudó 6.7 millones de dólares durante su primer fin de semana en Estados Unidos, aunque aquella producción contó con un presupuesto considerablemente menor.
Tras la recepción de la película, Cruise también recurrió a Instagram para compartir un mensaje sobre su experiencia durante el rodaje, sin hacer referencia directa a las cifras de taquilla.
“Estoy muy honrado de haber tenido la oportunidad de crear esta película junto a artistas tan talentosos”, escribió el actor junto a varias fotografías tomadas durante la filmación. “Gracias a todo el elenco y al equipo por su dedicación, esfuerzo y alegría. La experiencia fue verdaderamente inolvidable y estoy muy orgulloso de lo que creamos”, añadió.