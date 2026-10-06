Alejandro González Iñárritu defiende 'Digger' tras su fracaso en taquilla

Alejandro González Iñárritu defiende Digger tras su mal debut en taquilla

El resultado llegó acompañado de críticas divididas, algo que, de acuerdo con Alejandro González Iñárritu , no fue una sorpresa. Para el cineasta mexicano su nueva película está lejos de ser una propuesta convencional y justamente esa intención puede provocar reacciones muy distintas entre el público.

En declaraciones a The New York Times, el director reconoció que Digger “no es perfecta”, pero dejó claro que prefiere una película capaz de generar conversación antes que una que pase inadvertida.



Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu (Instagram)

“Definitivamente es una película poco común. Es una película que provoca”, afirmó el cineasta. El director explicó que esa capacidad de generar discusión forma parte de lo que busca cuando se encuentra detrás de una película: “Ese es el papel de una película para mí: empecemos la conversación. Mi gusto personal son las películas que intentan decirme algo de una manera diferente”.

Iñárritu también aceptó que su propuesta no necesariamente funciona para todos los espectadores, especialmente para quienes prefieren historias con una estructura más tradicional: “Hay gente que quiere más certeza en la narrativa, y eso también está bien. Esto no es como un helado. Así que, sí, lo esperábamos, para ser honestos”, expresó.

Más allá de la respuesta que ha tenido en taquilla, el director mexicano también habló del mensaje que quiso plantear en Digger, una historia en la que el conflicto ambiental ocupa un lugar importante: “Esta película es una película de desastres, pero el desastre somos nosotros. El mundo es tan hermoso y tan increíble”, declaró.

Iñárritu continuó con su planteamiento sobre el medio ambiente y la relación de los seres humanos con el planeta: “Hay tantos recursos, y el equilibrio del ecosistema es simplemente increíblemente bello. Si podemos reunirnos en la misma sala, en la misma realidad, y entender en qué punto estamos, creo que hay esperanza”.