Pedro Pascal habla del suicidio de su mamá

Pedro Pascal contó que su mam+a había atravesado momentos difíciles desde que salió de Chile siendo joven y tuvo que criar a sus dos hijos lejos de su país. Cuando ella regresó a Chile, él permaneció en Estados Unidos intentando abrirse camino como actor, una situación que le generaba preocupación por su bienestar.

“Durante años, ella se sintió en peligro por mi culpa. Y ese era mi mayor temor”, contó. “Estábamos separados por continentes, y yo buscaba desesperadamente trabajo. Buscaba una serie de televisión que me permitiera pagarle a mi madre para que viniera a vivir conmigo a Estados Unidos”.



Pedro Pascal (Getty Images)

El protagonista de The Last of Us recordó a Verónica como una madre cariñosa, pese a las circunstancias complicadas que enfrentó durante su vida.

“Tuvo hijos muy, muy joven, pero era una buena madre”, expresó.