Pedro Pascal ofreció una de sus entrevistas más personales al hablar sobre la muerte de su mamá, Verónica Pascal Ureta, quien falleció por suicidio en el año 2000, cuando él tenía 24 años. En una conversación con The New York Times, el actor de 51 años no pudo contener las lágrimas al recordar las circunstancias que rodearon la muerte de su madre y reconocer que entiende el dolor emocional que ella pudo haber experimentado.
Pedro Pascal habla del suicidio de su mamá y reconoce que también ha enfrentado problemas de salud mental
Pedro Pascal habla del suicidio de su mamá
Pedro Pascal contó que su mam+a había atravesado momentos difíciles desde que salió de Chile siendo joven y tuvo que criar a sus dos hijos lejos de su país. Cuando ella regresó a Chile, él permaneció en Estados Unidos intentando abrirse camino como actor, una situación que le generaba preocupación por su bienestar.
“Durante años, ella se sintió en peligro por mi culpa. Y ese era mi mayor temor”, contó. “Estábamos separados por continentes, y yo buscaba desesperadamente trabajo. Buscaba una serie de televisión que me permitiera pagarle a mi madre para que viniera a vivir conmigo a Estados Unidos”.
El protagonista de The Last of Us recordó a Verónica como una madre cariñosa, pese a las circunstancias complicadas que enfrentó durante su vida.
“Tuvo hijos muy, muy joven, pero era una buena madre”, expresó.
Pedro Pascal reconoce que también ha necesitado ayuda emocional
Durante la entrevista, la conversación llegó al impacto que el dolor y la angustia pueden tener en una persona. Fue entonces cuando Pedro se emocionó hasta las lágrimas y reconoció que también conoce ese sufrimiento.
“Siento una profunda compasión por eso, y también lo entiendo”, dijo. “Sé exactamente lo que se siente. Y lo que he hecho es pedir ayuda”.
El actor explicó que ha recurrido a la terapia durante buena parte de su vida adulta y que sigue intentando entender cómo algunas experiencias de su infancia influyeron en él.
Pascal era apenas un bebé cuando sus padres tuvieron que esconderse en medio de la agitación política en Chile. Él y su hermana mayor quedaron al cuidado de familiares y pasaron seis meses separados de sus padres. Posteriormente, la familia se estableció en San Antonio, Texas, y más tarde se mudó al sur de California.
Incluso ha hablado con profesionales médicos sobre aquella separación mientras buscaba respuestas a sus problemas de sueño.
“He estado en terapia durante la mayor parte de mi vida adulta, de forma intermitente”, compartió. “Sientes que progresas mucho, pero también que retrocedes mucho. Todo esto es muy poco lineal”.
El apellido de su mamá y la actuación fueron importantes para Pedro Pascal
Pedro Pascal también explicó por qué decidió utilizar profesionalmente el apellido de su madre después de su muerte. En ese momento atravesaba una etapa complicada en su carrera y todavía buscaba oportunidades en Hollywood.
“No empecé a cambiarme el nombre hasta después de la muerte de mi madre, porque sentía una desesperación enorme”, explicó. “Primero, quería llevar su apellido, y segundo, estaba sumido en un profundo dolor, y conseguir trabajo significaría que mi vida tendría sentido”.
Después de la muerte de Verónica, el actor regresó a su comunidad teatral en Nueva York. Durante la conversación, reconoció que las artes y la actuación fueron fundamentales para salir adelante.
“Sin duda. Me salvó cuando era joven también. Me salvó de niño”, respondió cuando le preguntaron si la actuación había sido una forma de salvarse.
Actualmente, Pascal protagoniza Behemoth!, película dirigida por Tony Gilroy en la que interpreta a un violonchelista que enfrenta asuntos de su pasado. La historia aborda las relaciones familiares y los traumas que pueden transmitirse entre generaciones. Su estreno en cines está previsto para el 4 de diciembre.