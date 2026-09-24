Guillermo del Toro regresa a Morelia para festejar los 20 años de 'El laberinto del fauno'

La película que cambió la carrera de Del Toro

Estrenada en 2006, El laberinto del fauno mezcló el cuento de hadas con el horror y la memoria histórica en una historia ambientada en la España franquista. La cinta fue recibida con entusiasmo por la crítica internacional, obtuvo seis nominaciones al Oscar y ganó tres estatuillas en las categorías de Fotografía, Dirección de Arte y Maquillaje.

Más allá de los premios, la película consolidó a Del Toro como una de las voces más personales y reconocibles del cine mundial. Su universo visual, habitado por criaturas fantásticas y personajes marcados por la resistencia frente al autoritarismo, encontró en la historia de Ofelia una de sus expresiones más poderosas.

Un aniversario que recorre el mundo

La conmemoración de los 20 años de El laberinto del fauno ha llevado a la película de regreso a algunos de los escenarios más importantes de la industria cinematográfica. Este año fue presentada en una versión restaurada en 4K dentro de Cannes Classics, exactamente dos décadas después de su estreno en el Festival de Cannes, donde recibió una de las ovaciones más recordadas del certamen.

Además, Del Toro anunció un reestreno internacional de la película en formatos restaurados 4K, HDR y 3D, supervisados personalmente por él como parte de las celebraciones por su vigésimo aniversario.