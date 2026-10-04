Guillermo del Toro sale en defensa de Alejandro González Iñárritu y responde a las críticas contra ‘Digger’

El cineasta mexicano reaccionó en su cuenta de X al encabezado de la reseña, que aseguraba que “la experiencia en el cine no cambiará tu opinión sobre Digger” y anticipa que las risas provocadas por la película continuarían cuando llegara a HBO Max.
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Guillermo del Toro defiende la experiencia de ver Digger en cines
Guillermo del Toro, el planteamiento del medio fue innecesariamente negativo. El director calificó el encabezado como “completamente mezquino” y defendió que la cinta debe apreciarse en pantalla grande.
Más allá de si la película gusta o no, Del Toro consideró que su escala y propuesta visual justifican verla en una sala de cine. El director de Pinocho dejó claro que él sí disfrutó la cinta y destacó las características que, desde su perspectiva, hacen que funcione especialmente bien en pantalla grande.
“Te guste o no. Y sí, a mí me gusta”, escribió Del Toro, antes de explicar por qué considera que Digger merece una experiencia cinematográfica.
“La película cumple en escala, ambición y alcance al nivel de una pantalla de cine. Es atrevida, audaz y cinematográficamente compleja. Definitivamente, es una experiencia para ver en salas”, señaló.
La discusión continuó cuando un usuario compartió con el cineasta una lista de películas que no fueron recibidas de la misma manera en el momento de su estreno y que con el paso del tiempo encontraron nuevas lecturas entre los espectadores.
Del Toro mencionó títulos como The Big Lebowski y The King of Comedy. También incluyó The Counselor, una cinta que, según reconoció, todavía no cuenta con una aceptación amplia, pero que él considera dentro de esa conversación.
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Guillermo del Toro comparte las reacciones positivas que encuentra sobre Digger
Mientras intercambiaba opiniones con otros usuarios, Guillermo Del Toro comenzó a compartir algunas reacciones favorables sobre Digger y el trabajo de Tom Cruise. El cineasta explicó que varios de esos comentarios estaban apareciendo en su propia línea de tiempo de X, incluso sin que él los buscara directamente. La cantidad de publicaciones llamó su atención y lo llevó a plantearse si la recepción también podía estar relacionada con las distintas generaciones de espectadores.
“¿Será generacional?”, cuestionó Del Toro al notar las nuevas voces y sitios que comenzaban a hablar de la película.
Poco después dejó clara su intención de seguir mostrando esas opiniones en sus redes: “Así que seguiré publicándolas. Sintoniza o desconéctate”.
En otra publicación, el director volvió a insistir en la importancia de ver Digger en una sala de cine. También destacó que la película utiliza el cambio climático como uno de sus puntos de partida para abordar la manera en que pueden construirse y manipularse determinadas narrativas.
Con sus publicaciones, Del Toro no solo defendió la película de Iñárritu, sino que también abrió una conversación sobre la manera en que una cinta puede ser recibida de forma distinta dependiendo del momento, el público y el espacio en el que se vea.