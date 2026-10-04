Guillermo del Toro sale en defensa de Alejandro González Iñárritu y responde a las críticas contra ‘Digger’

Guillermo del Toro defiende la experiencia de ver Digger en cines

Guillermo del Toro , el planteamiento del medio fue innecesariamente negativo. El director calificó el encabezado como “completamente mezquino” y defendió que la cinta debe apreciarse en pantalla grande.

Más allá de si la película gusta o no, Del Toro consideró que su escala y propuesta visual justifican verla en una sala de cine. El director de Pinocho dejó claro que él sí disfrutó la cinta y destacó las características que, desde su perspectiva, hacen que funcione especialmente bien en pantalla grande.



Guillermo del Toro y Alejandro González Inarritu (Getty Images)

“Te guste o no. Y sí, a mí me gusta”, escribió Del Toro, antes de explicar por qué considera que Digger merece una experiencia cinematográfica.

“La película cumple en escala, ambición y alcance al nivel de una pantalla de cine. Es atrevida, audaz y cinematográficamente compleja. Definitivamente, es una experiencia para ver en salas”, señaló.

La discusión continuó cuando un usuario compartió con el cineasta una lista de películas que no fueron recibidas de la misma manera en el momento de su estreno y que con el paso del tiempo encontraron nuevas lecturas entre los espectadores.

Del Toro mencionó títulos como The Big Lebowski y The King of Comedy. También incluyó The Counselor, una cinta que, según reconoció, todavía no cuenta con una aceptación amplia, pero que él considera dentro de esa conversación.