Alejandro González Iñárritu se reúne con los príncipes Willian y Kate en Londres

Alejandro González Iñárritu se reúne en la premiere de Digger con William y Kate

La premier de Digger se llevó a cabo en el ODEON Luxe Leicester Square como parte de la Royal Film Performance, una función especial que en esta ocasión apoyó a The Film and TV Charity, organización que brinda apoyo a profesionales de la industria cinematográfica y televisiva del Reino Unido.

Durante su recorrido por la alfombra roja, William y Kate convivieron con Tom Cruise y con González Iñárritu, con quienes intercambiaron algunas palabras antes de la proyección. El encuentro también tuvo un significado especial para los príncipes, quienes ya habían coincidido con Cruise en el estreno británico de Top Gun: Maverick, en 2022.

Para esta ocasión, Kate eligió un vestido largo color ciruela de Jenny Packham, mientras que William apostó por un clásico esmoquin negro.



Kate Middleton y el príncipe William se encuentran con Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en Londres (Getty Images)

La noche de Iñárritu en Londres

La presencia de González Iñárritu convirtió la premier en una noche relevante para el cine mexicano. El director ganador del Oscar regresa con Digger, una historia original protagonizada por Cruise como Digger Rockwell, un poderoso magnate petrolero que emprende una carrera contra el tiempo para demostrar que puede salvar a la humanidad mientras enfrenta las consecuencias de una catástrofe que él mismo provocó.

El elenco también incluye a Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. La película fue filmada y completó su posproducción en Reino Unido, por lo que el estreno en Londres representa también el regreso del equipo al lugar donde se realizó gran parte del trabajo.

Los recursos recaudados durante esta función benéfica serán destinados a apoyar a trabajadores de las industrias de cine y televisión del Reino Unido.