Los próximos proyectos de Guillermo del Toro: entre nuevas narrativas, géneros y técnicas cinematográficas

Fury

Guillermo del Toro confirmó que está trabajando en un proyecto con Oscar Isaac, quien interpreta a Victor Frankenstein en su película nominada al Oscar.

De acuerdo con el director, el filme titulado Fury retomará aspectos de thriller que vimos en la película El callejón de las almas perdidas y será más cruel y violenta. Él mismo la describe como: “My Dinner with Andre pero con gente asesinada después de cada plato”.

My Dinner with Andre es una cinta de comedia y drama dirigida por Louis Malle que se desarrolla por completo a partir de la conversación entre dos conocidos durante una cena, una estructura que del Toro planea reinterpretar desde una perspectiva mucho más oscura.

El cineasta mencionó que la temática le llama la atención por diferentes factores: “Me interesa mucho la violencia que nos infligimos unos a otros, y la hacemos con la mente, con el alma y físicamente”. Además, afirma que tiene nuevas preguntas en esta etapa de su vida: “Estoy en la década del arrepentimiento, así que prepárense para mucho arrepentimiento”.