Espectáculos

Los próximos proyectos de Guillermo del Toro: entre nuevas narrativas, géneros y técnicas cinematográficas

El director mexicano adelanta sus próximos proyectos de cine, que incluyen thriller, stop-motion y el cierre de una trilogía clave en su filmografía.
jue 12 febrero 2026 09:25 PM
Guillermo-del-Toro
El director mexicano aún tiene mucho por ofrecer al cine. (Getty Images)

Aún en plena temporada de premios, en la que Guillermo del Toro participa con Frankenstein , el director mexicano no solo habló sobre su presente profesional durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, sino que también adelantó varios proyectos que tiene en desarrollo y que confirman su interés por seguir explorando nuevas formas narrativas, géneros y técnicas cinematográficas.

Desde thrillers de tono oscuro hasta ambiciosas producciones en stop-motion, estos son algunos de los proyectos que el cineasta tiene en puerta.

Fury

Guillermo del Toro confirmó que está trabajando en un proyecto con Oscar Isaac, quien interpreta a Victor Frankenstein en su película nominada al Oscar.

De acuerdo con el director, el filme titulado Fury retomará aspectos de thriller que vimos en la película El callejón de las almas perdidas y será más cruel y violenta. Él mismo la describe como: “My Dinner with Andre pero con gente asesinada después de cada plato”.

My Dinner with Andre es una cinta de comedia y drama dirigida por Louis Malle que se desarrolla por completo a partir de la conversación entre dos conocidos durante una cena, una estructura que del Toro planea reinterpretar desde una perspectiva mucho más oscura.

El cineasta mencionó que la temática le llama la atención por diferentes factores: “Me interesa mucho la violencia que nos infligimos unos a otros, y la hacemos con la mente, con el alma y físicamente”. Además, afirma que tiene nuevas preguntas en esta etapa de su vida: “Estoy en la década del arrepentimiento, así que prepárense para mucho arrepentimiento”.

Guillermo-del-Toro-Oscar-Isaac
Guillermo del Toro y Oscar Isaac colaboraran nuevamente en Fury. (Getty Images)

Adaptación en stop-motion de El gigante enterrado

Fiel a su amor por la animación, del Toro también se encuentra preparando una adaptación en stop-motion del libro El gigante enterrado, escrito por Kazuo Ishiguro, ganador del Premio Nobel de Literatura.

La novela de fantasía sigue la historia de una pareja de ancianos, Axl y Beatrice, que emprenden una compleja búsqueda para encontrar a su hijo al que no ven desde hace tiempo.

Sobre el proyecto, el director adelantó: “Será una película épica en stop-motion no apta para niños. Realmente explora la capacidad de actuar de un proyecto en stop-motion y fusionar un mundo como lo harías si fuera una película de acción real”.

Esta es la segunda vez que el director utiliza esta técnica para una de sus películas, pues en 2022 presentó Pinocho de Guillermo del Toro, la cual ganó Mejor Película Animada en los Oscar, por lo que este nuevo proyecto genera altas expectativas.

3993

Después de El espinazo del diablo y El laberinto del fauno, el director confirmó que está escribiendo el guion de 3993, la cinta que cerraría su trilogía de películas ambientadas en España.

El proyecto parte de una idea del guionista y director español Mateo Gil. Aunque la película aún se encuentra en fase de escritura y no hay mucha información al respecto, Del Toro aseguró firmemente que le gustaría concretarla en el futuro.

Guillermo-del-Toro
Las nuevas películas de del Toro confirman su inclinación por historias profundas, emocionalmente densas y visualmente desafiantes. (Getty Images )

Por ahora, el director continúa desarrollando estos proyectos a largo plazo, manteniendo su interés por historias más personales, oscuras y ambiciosas, que siguen ampliando el universo creativo que ha construido a lo largo de su carrera.

