Los próximos proyectos de Guillermo del Toro: entre nuevas narrativas, géneros y técnicas cinematográficas

Aún en plena temporada de premios, en la que Guillermo del Toro participa con Frankenstein , el director mexicano no solo habló sobre su presente profesional durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, sino que también adelantó varios proyectos que tiene en desarrollo y que confirman su interés por seguir explorando nuevas formas narrativas, géneros y técnicas cinematográficas.
Desde thrillers de tono oscuro hasta ambiciosas producciones en stop-motion, estos son algunos de los proyectos que el cineasta tiene en puerta.