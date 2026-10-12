Andrea Legarreta y Mía Rubín expresan su decepción por la serie de Timbiriche

En una transmisión en vivo, madre e hija hablaron sobre sus expectativas y señalaron que la ficción no refleja, desde su perspectiva, varios de los momentos que formaron parte de la historia de Timbiriche. Mía Rubín , quien creció acompañando a su papá en conciertos y reencuentros, contó que tenía especial interés en ver cómo se narraba su llegada a Timbiriche.

“Estaba muy emocionada de ver cómo entraba mi papá”, expresó la cantante.



Erik Rubín, Mía Rubín y Andrea Legarreta (Instagram)

Andrea Legarreta por su parte explicó que la serie no está mostrando lo que realmente vivió cada integrante y recordó las circunstancias en las que Erik Rubín se incorporó a la agrupación. Según relató, el cantante tenía planes de comenzar su carrera como solista, pero finalmente terminó formando parte del grupo cuando era todavía un niño.

“Castigaron a los del grupo que supuestamente estaban ya muy volados, no sé, entonces metieron a un niño al año de que empezó Timbiriche para castigarlos de alguna manera y Erik lo iban a lanzar, su tía que era compositora, lo iba a lanzar de solista. Entonces de pronto le dijeron: 'No, que venga', entonces le fue... no, lo trataron”.

La conductora también recordó que, durante sus primeros años en Timbiriche, Erik habría recibido un trato difícil por parte de algunos de sus compañeros. Mía, por su parte, contó que las experiencias que su papá le relataba desde que era pequeña le provocaba tristeza: “Yo recuerdo que de chiquita lloraba cuando me contaba”, comentó Mía.

La conductora precisó que aquellas situaciones ocurrieron cuando los integrantes eran muy jóvenes y que, con el tiempo, la relación entre ellos cambió. Actualmente, dijo, existe una amistad estrecha entre varios de los cantantes, quienes “se aman y se adoran como hermanos”. Mía añadió un dato personal que refleja su cercanía con uno de ellos: “Benny es mi padrino”.

Sin embargo, para Andrea, la producción no representa de manera fiel las vivencias de quienes formaron parte de la agrupación. “Cada uno de las cosas que vivió, no, no parece a ese grupo”, señaló.