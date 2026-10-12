El estreno de la serie de Timbiriche ya provocó reacciones entre quienes conocieron de cerca la historia de la agrupación. Andrea Legarreta y su hija Mía Rubín compartieron su opinión sobre la producción de ViX y expresaron su decepción porque esperaban encontrar más detalles sobre la trayectoria del grupo y las experiencias que vivió Erik Rubín durante su paso por él.
Andrea Legarreta y Mía Rubín expresan su decepción por la serie de Timbiriche
Andrea Legarreta y Mía Rubín expresan su decepción por la serie de Timbiriche
En una transmisión en vivo, madre e hija hablaron sobre sus expectativas y señalaron que la ficción no refleja, desde su perspectiva, varios de los momentos que formaron parte de la historia de Timbiriche. Mía Rubín , quien creció acompañando a su papá en conciertos y reencuentros, contó que tenía especial interés en ver cómo se narraba su llegada a Timbiriche.
“Estaba muy emocionada de ver cómo entraba mi papá”, expresó la cantante.
Andrea Legarreta por su parte explicó que la serie no está mostrando lo que realmente vivió cada integrante y recordó las circunstancias en las que Erik Rubín se incorporó a la agrupación. Según relató, el cantante tenía planes de comenzar su carrera como solista, pero finalmente terminó formando parte del grupo cuando era todavía un niño.
“Castigaron a los del grupo que supuestamente estaban ya muy volados, no sé, entonces metieron a un niño al año de que empezó Timbiriche para castigarlos de alguna manera y Erik lo iban a lanzar, su tía que era compositora, lo iba a lanzar de solista. Entonces de pronto le dijeron: 'No, que venga', entonces le fue... no, lo trataron”.
La conductora también recordó que, durante sus primeros años en Timbiriche, Erik habría recibido un trato difícil por parte de algunos de sus compañeros. Mía, por su parte, contó que las experiencias que su papá le relataba desde que era pequeña le provocaba tristeza: “Yo recuerdo que de chiquita lloraba cuando me contaba”, comentó Mía.
La conductora precisó que aquellas situaciones ocurrieron cuando los integrantes eran muy jóvenes y que, con el tiempo, la relación entre ellos cambió. Actualmente, dijo, existe una amistad estrecha entre varios de los cantantes, quienes “se aman y se adoran como hermanos”. Mía añadió un dato personal que refleja su cercanía con uno de ellos: “Benny es mi padrino”.
Sin embargo, para Andrea, la producción no representa de manera fiel las vivencias de quienes formaron parte de la agrupación. “Cada uno de las cosas que vivió, no, no parece a ese grupo”, señaló.
Mía Rubín esperaba ver más de la historia de Timbiriche
Mía Rubín también explicó por qué tenía tantas expectativas sobre la serie. Al haber acompañado a su papá durante distintos reencuentros y presentaciones, considera que conoce una parte importante de la historia del grupo y esperaba que esos recuerdos tuvieran un lugar en la producción.
“Nosotros que somos su familia y que hemos formado parte de su historia hasta cierto punto, yo que crecí con sus reencuentros, iba todos los fines al Auditorio Nacional, que iba a todas las giras, que crecí con ellos, que crecí con su música, obviamente para mí fue: 'No manches, es una serie de su vida y no tocan el tema de su vida, ni de ellos como grupo ni de su éxito'”.
Para Andrea y Mía, la serie pudo haber sido una oportunidad para mostrar con mayor amplitud la trayectoria de Timbiriche, sus conciertos, los ensayos y las relaciones entre sus integrantes. La conductora reconoció que la ficción puede modificar acontecimientos, pero consideró que faltan elementos esenciales sobre el grupo.
“Si les hicieran un homenaje fregón y plantearan la historia bien, porque es ficcionada, pero no se habla del grupo realmente no se habla casi nada, tocan un tema importante, delicado, pero no sé si ya la vieron... ¿Qué dicen ustedes?”, agregó la conductora.
La opinión de Andrea Legarreta y Mía Rubín llega después de que Sasha Sokol, Alix Bauer, Diego Schoening, Mariana Garza, Erik Rubín y Benny Ibarra aseguraran a través de un comunicado que compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram que no participaron en la creación del proyecto ni autorizaron el uso de su imagen, voz o identidad para esta versión de la historia.