Andrea Legarreta revela lo doloroso que ha sido vivir sin su mamá a tres años de su partida

A través de sus redes sociales, la conductora de Hoy recordó algunos de los momentos más significativos que vivieron juntas y confesó cuánto la sigue extrañando.

"Tres años mami… Tres años de tu partida física… Tres años desde que recibí esa llamada, que una hija no quiere recibir jamás… Tres años, sin recibir un cálido abrazo de mamá… Ese abrazo que solo ella nos puede dar… Esos apapachos que te llegan hasta el alma y que se quedan para siempre más allá de la misma muerte…", escribió.

Andrea Legarreta y su mamá Isabel Martínez (Instagram)

Andrea Legarreta aseguró que extraña cada detalle de su mamá, desde su sonrisa y sus pláticas hasta los momentos que compartían en la cocina, un espacio donde hasta ahora intenta mantener vivo su recuerdo.

"Extraño todo de ti, tus ojitos brillantes, tu sonrisa que se convertía en carcajadas de niña, nuestras conversaciones de complicidad arreglando el mundo, cuando cocinabas con tanto amor para nosotros y ponías esa música que te encantaba y que ahora yo pongo cuando cocino y sonrío imaginando que estás aquí, anhelando que disfrutes cada plato que preparo pensando en ti… Es que una mamá como tú, siempre hace falta a sus hijos… A su esposo… A sus nietos…", expresó.