A tres años del fallecimiento de Isabel Martínez , conocida cariñosamente como "Chabelita", Andrea Legarreta compartió un emotivo mensaje en el que recordó a su mamá y habló del profundo vacío que ha dejado su ausencia.
Andrea Legarreta revela lo doloroso que ha sido vivir sin su mamá a tres años de su partida
Andrea Legarreta revela lo doloroso que ha sido vivir sin su mamá a tres años de su partida
A través de sus redes sociales, la conductora de Hoy recordó algunos de los momentos más significativos que vivieron juntas y confesó cuánto la sigue extrañando.
"Tres años mami… Tres años de tu partida física… Tres años desde que recibí esa llamada, que una hija no quiere recibir jamás… Tres años, sin recibir un cálido abrazo de mamá… Ese abrazo que solo ella nos puede dar… Esos apapachos que te llegan hasta el alma y que se quedan para siempre más allá de la misma muerte…", escribió.
Andrea Legarreta aseguró que extraña cada detalle de su mamá, desde su sonrisa y sus pláticas hasta los momentos que compartían en la cocina, un espacio donde hasta ahora intenta mantener vivo su recuerdo.
"Extraño todo de ti, tus ojitos brillantes, tu sonrisa que se convertía en carcajadas de niña, nuestras conversaciones de complicidad arreglando el mundo, cuando cocinabas con tanto amor para nosotros y ponías esa música que te encantaba y que ahora yo pongo cuando cocino y sonrío imaginando que estás aquí, anhelando que disfrutes cada plato que preparo pensando en ti… Es que una mamá como tú, siempre hace falta a sus hijos… A su esposo… A sus nietos…", expresó.
Andrea Legarreta recuerda el legado de su mamá y envía un mensaje a quienes aún la tienen
En su publicación, Andrea Legarreta también compartió todo lo que le habría gustado vivir junto a su mamá durante estos últimos años, especialmente verla disfrutar a sus nietos y de los momentos de felicidad que ha experimentado la familia.
"Qué ganas de escucharte y abrazarte y olerte y contarte tantas cosas. Qué ganas de que me veas tan feliz. Y qué ganas de que veas a tus nietas y nietos lo hermosos que están, lo maravillosos que son y en lo que se han convertido… Qué ganas de que veas a mi papi siendo nuestro ejemplo de amor a la vida, lucha y resiliencia", escribió.
La fecha del aniversario luctuoso de Isabel Martínez también tiene un significado especial para la familia, ya que ese mismo día sus papás habrían celebrado 60 años de matrimonio. Andrea aprovechó para reconocer la fortaleza de su padre tras la pérdida de su esposa.
"Hoy se cumplen 60 años del día de su boda… No ha sido fácil para él, pero te aseguro que ha sido un guerrero ejemplar y maravilloso como siempre… Qué ganas de que veas a tus tres hijos esforzándonos para ser mejores día a día y recordándote siempre mientras habitas en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestros días y nuestros más dulces recuerdos…".
En la parte final de su mensaje, Legarreta aseguró que siente a su madre presente en cada etapa de su vida y agradeció el amor que le dejó: "Y sé que donde sea que estés, estás orgullosa de cada uno de nosotros. Gracias por estar siempre a nuestro lado… Te amo INFINITO mami… Te extraño INFINITO… Con el corazón y el alma… Te amo con el alma, porque el alma nunca muere… Besos al cielo nuestra Chabelita eternamente amada… Gracias por ser mi Má… Siempre juntas mi amorcito, mi Reina hermosa. Mándame tu bendición que la extraño tanto".
Antes de terminar, la conductora dedicó unas palabras a quienes todavía tienen la oportunidad de convivir con sus madres.
"Si tienen a su mamá no dejen de hacerle sentir su amor cada día… Abrácenla fuerte y apapáchenla, que no somos para siempre", escribió.
Isabel Martínez falleció el 30 de julio de 2023 mientras dormía, de manera repentina, después de enfrentar durante varios años la fibromialgia. Desde entonces, Andrea Legarreta ha mantenido vivo su recuerdo con publicaciones en fechas significativas como el Día de las Madres, su cumpleaños y el aniversario de su muerte.