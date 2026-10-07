Una nueva familia: Erik Rubín y su novia celebran el cumpleaños de su exsuegro, el papá de Andrea Legarreta

Erik Rubín y su novia celebran a si exsuegro

El festejo del señor Juan Legarreta, papá de Andrea Legarreta, fue el 5 de octubre, cuando el señor cumplió 84 años. Tras la reunión, Andrea compartió algunos momentos de la celebración en sus historias de Instagram y, entre ellos, apareció una fotografía familiar en la que también estuvieron Erik, Geraldine, Mía y Nina Rubín, además de Juan Carlos Legarreta y otros integrantes de la familia.

La imagen llamó la atención porque muestra a Andrea y Erik compartiendo el momento familiar varios años después de haber puesto fin a su matrimonio. Ambos anunciaron su separación en febrero de 2023, después de 22 años juntos, pero con el paso del tiempo han mantenido una relación cercana, especialmente junto a sus hijas.

En esta ocasión, además, los dos llegaron acompañados de sus respectivas parejas. Andrea estuvo con Luis Carlos Origel, con quien mantiene una relación desde hace meses, mientras que Erik acudió con Geraldine Zárate, con quien ha sido visto públicamente durante este año.

La celebración también dejó claro que el vínculo de Erik con la familia de Andrea continúa. El cantante no solo apareció en las fotografías del cumpleaños, sino que reaccionó a la publicación que la conductora dedicó a su papá. “Felicidades adorado”, escribió Erik en los comentarios de la publicación de Andrea.



Andrea Legarreta, Erik Rubín, sus parejas y sus hijas disfrutaron juntos del partido de México contra Chequia en el Mundial. (Instagram)

Andrea Legarreta celebra los 84 años de su papá

Para Andrea, el cumpleaños de Juan Legarreta fue una ocasión especialmente emotiva. La conductora acompañó las fotografías de su papá con un mensaje en el que destacó la admiración que siente por él.

“Es un verdadero privilegio y un gran honor ser hija de un maravilloso hombre, un caballero hermoso y un ejemplo de vida e inspiración en toda la extensión de la palabra. ¡Papacito hermoso! ¡Ojitos de cielo! Qué afortunado eres de cumplir 84 lleno de salud, fortaleza y una actitud tan ejemplar, que cualquier joven envidiaría”, escribió.

Andrea también habló del valor que tiene para ella su familia y recordó a su mamá, Isabel Martínez, quien murió en 2023.

“Celebro tu maravillosa vida. Agradezco hasta lo más profundo de mi ser haber nacido en una familia con padres como ustedes”, expresó.