Mía Rubín sorprende al aceptar ser ‘nepo baby’: ‘No lo puedo cambiar, así nací”

Mía Rubín sorprende al aceptar ser nepo baby

Durante una reciente entrevista, Mía Rubín reaccionó con humor a quienes utilizan el término ‘nepo baby’ como una forma de ataque en internet.

“Pues me da mucha risa que usen nepo baby como insulto, porque sí soy una nepo baby, eso no lo puedo cambiar, así nací”, declaró. “Me terminé dedicando a lo mismo que mi papá”, agregó

Mía y Erik Rubín (Instagram)

Mía también dejó claro que se siente orgullosa de la familia en la que nació y agradecida por el respaldo que siempre ha recibido de sus padres, aunque consciente de que deberá construir su propio camino artístico.

“Yo no elegí nacer en la familia en la que nací, sin embargo estoy muy agradecido de portar el apellido de mis papás, no nada más por su posición en el medio, sino porque también son los mejores papás del mundo. Yo soy la más afortunada de tenerlos como papás guiándome, apoyándome”, aseguró.



La cantante aceptó que sus apellidos le han abierto algunas puertas, aunque aseguró que mantenerse y sobresalir depende únicamente de su esfuerzo y disciplina: Obviamente estoy conciente las oportunidades que seme han dado gracias al portar el nombre de mis padres y lo agradezco, pero yo sé que eso no basta para poder sobresalir. Yo tengo que trabajar y nunca en mi mente ha estado el pensamiento de: ‘Ay, nunca voy a trabajar en esto porque mi mami y mi papi me lo van a regalar’”, puntualizó.