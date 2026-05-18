Mía Rubín habló sin filtros sobre las críticas que constantemente recibe en redes sociales por ser hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín . La joven cantante reconoció que proviene de una familia famosa, pero dejó claro que eso no le garantiza el éxito dentro de la industria musical.
Mía Rubín sorprende al aceptar ser ‘nepo baby’: ‘No lo puedo cambiar, así nací”
Mía Rubín sorprende al aceptar ser nepo baby
Durante una reciente entrevista, Mía Rubín reaccionó con humor a quienes utilizan el término ‘nepo baby’ como una forma de ataque en internet.
“Pues me da mucha risa que usen nepo baby como insulto, porque sí soy una nepo baby, eso no lo puedo cambiar, así nací”, declaró. “Me terminé dedicando a lo mismo que mi papá”, agregó
Mía también dejó claro que se siente orgullosa de la familia en la que nació y agradecida por el respaldo que siempre ha recibido de sus padres, aunque consciente de que deberá construir su propio camino artístico.
“Yo no elegí nacer en la familia en la que nací, sin embargo estoy muy agradecido de portar el apellido de mis papás, no nada más por su posición en el medio, sino porque también son los mejores papás del mundo. Yo soy la más afortunada de tenerlos como papás guiándome, apoyándome”, aseguró.
La cantante aceptó que sus apellidos le han abierto algunas puertas, aunque aseguró que mantenerse y sobresalir depende únicamente de su esfuerzo y disciplina: Obviamente estoy conciente las oportunidades que seme han dado gracias al portar el nombre de mis padres y lo agradezco, pero yo sé que eso no basta para poder sobresalir. Yo tengo que trabajar y nunca en mi mente ha estado el pensamiento de: ‘Ay, nunca voy a trabajar en esto porque mi mami y mi papi me lo van a regalar’”, puntualizó.
Mía Rubín aclara su postura sobre Ángela Aguilar
Mía Rubín también habló sobre la polémica que surgió hace unos días, luego de que evitara responder directamente a una pregunta sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar . La cantante explicó que decidió guardar silencio porque sabía que cualquier respuesta provocaría críticas en redes sociales.
“Mi silencio es porque yo sabía que, si decía que sí, iba a haber problema, y si decía que no, iba a haber problema, independientemente de cómo me sienta”, confesó.
La cantante aclaró que no le corresponde opinar sobre la vida personal de la hija de Pepe Aguilar, ya que desconoce lo que realmente ocurre detrás de cámaras: “Yo la verdad prefiero no opinar acerca de todo lo que ha sucedido en su vida personal, porque no me incumbe, no sé qué está pasando detrás de cámaras”, expresó.
Sin embargo, Mía sí defendió la trayectoria artística de Ángela y lamentó el hate que constantemente recibe en redes sociales: “Yo no demerito su trabajo en lo absoluto, siento que es una niña que ha trabajado desde pequeña, y la verdad es que tiene muchísimo mérito, es muy talentosa, no tengo el gusto de conocerla”, comentó.
Además, reiteró que no piensa juzgar a la esposa de Christian Nodal porque ni siquiera la conoce personalmente: “A mí no me incumbe lo que suceda con ella porque no la conozco, yo no puedo juzgarla y no la voy a juzgar nunca porque no la conozco, no conozco su situación”, afirmó.
Sobre una posible colaboración musical entre ambas, Mía aseguró que actualmente no está en sus planes, aunque tampoco descartó que pueda ocurrir en el futuro: “La verdad es que no lo tengo en mente, no lo he pensado, la vida da muchas vueltas. Si se da, pues qué padre, si no, no pasa nada”, concluyó.