Sólo una estrella del tamaño de Andrea Legarreta es capaz de alzar la voz contra la empresa Televisa para mostrar su “apoyo total”, tal como ella misma lo expresó, a los integrantes originales de Timbiriche, luego de que éstos se deslindaran de la serie sobre el legendario grupo mexicano que estrenará por Vix este 9 de octubre.
Andrea Legarreta alza la voz contra Televisa y apoya a los ex Timbiriche ante el estreno de la serie en Vix
Andrea Legarreta alza la voz contra Televisa ante reclamos de los ex Timbiriche
Luego de que la tarde del martes 6 de octubre seis de los siete integrantes originales de Timbiriche publicaran un comunicado de manera conjunta en el que expresaron su desacuerdo con la producción en la que actúan Osvaldo Benavides y Macarena García, entre otros actores, la conductora titular de Hoy, Andrea Legarreta, sumó su voz al reclamo que emitieron su exesposo, Erik Rubín, además de Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Benny Ibarra, firmantes del documento.
“¡Apoyo TOTAL!”, escribió Andrea en un mensaje de texto compartido en la sección de Historias de su cuenta de Instagram junto al comunicado original de los ex Timbiriche.
Y aunque no puso el nombre de la empresa de manera expresa, dirigió su mensaje a quienes detentan la titularidad y capacidad de explotación de la marca “Timbiriche”.
“Ser dueños del NOMBRE de una agrupación, no los hace dueños de LOS INTEGRANTES, LAS PERSONAS, SUS NOMBRES, SUS VIDAS Y SUS HISTORIAS…”, subrayó la conductora y actriz.
Andrea Legarreta apoya a ex integrantes de Timbiriche por la serie de Vix
El señalamiento de Andrea enfatiza que ella ve “Falta de empatía, amor y agradecimiento a esos niños que tanto les dieron y crecieron siendo amados por varias generaciones…”, según expresó.
A su exposo y el resto de los integrantes originales de la banda Timbiriche original les dijo: “Los adoro y los apoyo como familia, amigos y fan desde niña”.
Exintegrantes de Timbiriche se desmarcan de la serie que estrenará Vix
“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, señalaron Sasha, Alix, Mariana, Diego, Erik y Benny en un comunicado que dieron a conocer la tarde del martes en redes sociales.
Con la ausencia de Paulina Rubio, los otros seis integrantes originales de Timbiriche difundieron un mensaje para aclarar que la producción no los contactó para desarrollar este relato y que, por lo mismo, tampoco autorizaron el uso de su voz, imagen o nombre.
Ante este escenario fue que se dio la reacción de Andrea Legarreta, quien no dudó en respaldar a los cantantes que dieron origen a la trayectoria y la historia de uno de los grupos infantiles y juveniles que definieron el pop en español en las décadas de los ochenta y noventa.
¿Quién es el dueño de la marca ‘Timbiriche’?
En una consulta rápida realizada en el motor de búsqueda del sitio del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, aparecieron más de 50 registros de la marca “Timbiriche” y otras relacionadas con ella, como “Timbiriche 25”, “La Nueva Banda Timbiriche” o “Timbiriche El Musical”, de las cuales todas pertenecen a Televisa o a Nueva Generación, una filial de la televisora con sede en Av. Chapultepec 28.