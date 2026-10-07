Andrea Legarreta alza la voz contra Televisa y apoya a los ex Timbiriche ante el estreno de la serie en Vix

Andrea Legarreta alza la voz contra Televisa ante reclamos de los ex Timbiriche

Luego de que la tarde del martes 6 de octubre seis de los siete integrantes originales de Timbiriche publicaran un comunicado de manera conjunta en el que expresaron su desacuerdo con la producción en la que actúan Osvaldo Benavides y Macarena García, entre otros actores, la conductora titular de Hoy, Andrea Legarreta, sumó su voz al reclamo que emitieron su exesposo, Erik Rubín, además de Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening y Benny Ibarra, firmantes del documento.

“¡Apoyo TOTAL!”, escribió Andrea en un mensaje de texto compartido en la sección de Historias de su cuenta de Instagram junto al comunicado original de los ex Timbiriche.



Apoyo total: Andrea Legarreta apoya a ex integrantes de Timbiriche por estreno de la serie sobre el grupo musical (Instagram / Andrea Legarreta )

Y aunque no puso el nombre de la empresa de manera expresa, dirigió su mensaje a quienes detentan la titularidad y capacidad de explotación de la marca “Timbiriche”.

“Ser dueños del NOMBRE de una agrupación, no los hace dueños de LOS INTEGRANTES, LAS PERSONAS, SUS NOMBRES, SUS VIDAS Y SUS HISTORIAS…”, subrayó la conductora y actriz.