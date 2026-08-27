Mía Rubín está segura de que llegará oportunidad de abrir conciertos de Rosalía: 'Si yo no creo en mí, ¿quién lo hará?'

Mía Rubín defiende su decisión de querer abrir los conciertos de Rosalía

Mía Rubín explicó que la idea surgió después de asistir recientemente a una de las presentaciones de la española en la Arena Ciudad de México. Al notar que el espectáculo no contaba con un artista invitado para comenzar el show, consideró que podía ser una buena oportunidad para presentar su música ante el público de Rosalía.

Mía Rubín (Instagram)

“Justo, la fui a ver hace poquito y me di cuenta que no tiene abridor. Nadie le ha abierto sus conciertos, por lo menos en la Arena Ciudad de México”, explicó.

La cantante reconoció que no sabía exactamente a quién debía contactar para hacer la propuesta, pero decidió hacerlo público y expresar su interés. Para ella, el simple hecho de intentarlo era más importante que quedarse con la duda.

“Yo estoy muy agradecida con todas las personas que retomaron la noticia, que me apoyaron. Yo recibí una cantidad de apoyo que jamás imaginé que iba a suceder y yo lo hice porque dije: ‘¿Por qué no?’”.

Rosalía (Instagram)

La hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín también explicó que su decisión estuvo relacionada con la confianza que busca construir en esta etapa de su carrera: “Si yo no creo en mí, ¿quién va a creer en mí?, ¿no? Y voy a proyectarme y voy a manifestarlo y voy a creérmela. Y estoy segura de que eventualmente va a pasar”.

Finalmente, Mía no tuvo la oportunidad de abrir los conciertos de Rosalía debido al formato de la gira. Sin embargo, aseguró que no ve la experiencia como un fracaso y que se queda con la satisfacción de haber buscado la oportunidad.

“Si no fue esta vez, va a pasar y estoy muy contenta de que lo hice y que me atreví a hacerlo”.