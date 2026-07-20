Aunque su matrimonio terminó hace más de tres años, luego de casi 23 años juntos, Erik Rubín y Andrea Legarreta siguen demostrando que su relación tomó un rumbo distinto al de muchas exparejas. El cantante aseguró que continúan compartiendo tiempo en familia porque así lo disfrutan y respondió a quienes cuestionan esa cercanía.
Erik Rubín defiende la buena relación que mantiene con Andrea Legarreta tras su separación
Erik Rubín defiende la relación que mantiene con Andrea Legarreta tras su separación
Aunque su matrimonio llegó a su fin en febrero de 2023, Erik Rubín aseguró que el vínculo con Andrea Legarreta sigue fortaleciéndose con el paso del tiempo. Explicó que ambos han encontrado una dinámica basada en la amistad, el respeto y el bienestar de sus hijas, por lo que continúan compartiendo momentos en familia.
"Tengo esa gran bendición de tener una gran amiga, socia, donde hay mucho amor y donde lo principal pues es la familia para nosotros. Y entonces pues eso, tenemos una gran relación, somos muy afortunados de ser tan unidos y nos gusta estar juntos, o sea, hacemos cosas juntos, no para que vean en las redes que: 'Ay, miren qué bien se llevan', sino porque nos gusta estar juntos".
El cantante también respondió a quienes cuestionan la cercanía que conserva con la conductora del programa Hoy.
"Se ha dicho tanto. Bueno, es que hay gente que le arde también ver a la gente feliz, pero bueno, pues eso ya es cosa de cada quien. Nosotros la neta lo estamos pasando a todo dar".
Erik Rubín y sus ex compañeros quedaron fuera de la bioserie de Timbiriche
Durante un reciente encuentro con un grupo de reporteros quienes le preguntaron sobre la bioserie de Timbiriche. Erik Rubín aseguró que ni él ni los integrantes originales de la agrupación fueron tomados en cuenta durante el desarrollo del proyecto, el cual fue anunciado a principios de este mes.
"Sí, es correcto. No nos avisaron y nosotros pues no tenemos que ver nada con la serie.La imagen de Timbiriche somos los que somos la imagen de Timbiriche. Y el nombre va y viene, y ahorita lo tiene Televisa".
Para el músico, resulta extraño no formar parte de una producción basada en la historia de un grupo del que formó parte por casi una década.
"Es raro como algo que te pertenece, no ser parte de ello. En algún momento se platicó y después se dejó de platicar y cuando nos enteramos ya estaba anunciado, ya se había hecho".
Sobre la posibilidad de volver a compartir escenario con sus excompañeros, Rubín reconoció que le gustaría cerrar ese capítulo de la mejor manera. Sin embargo, aclaró que todavía no existe ningún acuerdo concreto.
"Sería muy padre poder cerrar este ciclo, pero no hemos platicado, no hemos llegado a nada, no tenemos una fecha, no sé quién va a estar, o sea, ¿me entiendes? Entonces si hay alguno que te sabe decir eso, pues que te lo diga, pero yo no. Dentro de lo que se ha hablado no se ha llegado absolutamente a nada", finalizó.