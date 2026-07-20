Erik Rubín defiende la buena relación que mantiene con Andrea Legarreta tras su separación

Erik Rubín defiende la relación que mantiene con Andrea Legarreta tras su separación

Aunque su matrimonio llegó a su fin en febrero de 2023, Erik Rubín aseguró que el vínculo con Andrea Legarreta sigue fortaleciéndose con el paso del tiempo. Explicó que ambos han encontrado una dinámica basada en la amistad, el respeto y el bienestar de sus hijas, por lo que continúan compartiendo momentos en familia.

Erik Rubín y Andrea Legarreta. (Instagram)

"Tengo esa gran bendición de tener una gran amiga, socia, donde hay mucho amor y donde lo principal pues es la familia para nosotros. Y entonces pues eso, tenemos una gran relación, somos muy afortunados de ser tan unidos y nos gusta estar juntos, o sea, hacemos cosas juntos, no para que vean en las redes que: 'Ay, miren qué bien se llevan', sino porque nos gusta estar juntos".

El cantante también respondió a quienes cuestionan la cercanía que conserva con la conductora del programa Hoy.

"Se ha dicho tanto. Bueno, es que hay gente que le arde también ver a la gente feliz, pero bueno, pues eso ya es cosa de cada quien. Nosotros la neta lo estamos pasando a todo dar".