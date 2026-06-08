Mía Rubín y Tarik Othón celebran su tercer aniversario con romántica escapada a Japón

Mía Rubín y Tarik Othón celebraron tres años de noviazgo con emotivos mensajes

El pasado 19 de mayor, Mía Rubín y Tarik Othón celebraron un momento muy especial en su relación: tres años de noviazgo. La pareja aprovechó la fecha para dedicarse mensajes llenos de cariño en redes sociales, donde recordaron el camino que han recorrido juntos y reafirmaron el compromiso que los une.

La primera en publicar en sus redes sociales fue la cantante, quien publicó una serie de fotos que recopilan viajes, experiencias y momentos cotidianos junto al joven torero. Acompañó las imágenes con un mensaje en el que destacó lo importante que ha sido Tarik en su vida.

“Yo elijo amarte”, escribió Mía. “Llegaste a llenar mi vida de luz y a enseñarme un amor que jamás había conocido… Hoy se cumplen tres años desde que decidimos amarnos, cumpliendo esa promesa que nos hicimos cuando apenas éramos unos niños”.

La intérprete también expresó su deseo de seguir construyendo su historia juntos, sin importar los retos que puedan surgir en el futuro: “No sé qué nos espere más adelante, pero sí sé algo: hoy, mañana y todos los días, sigo eligiendo amarte. Pase lo que pase. En las buenas y en las malas…pero siempre juntos. Te amo, mi guapo”, concluyó.

Tarik, por su parte, respondió con una publicación en la que recordó todo lo que han vivido desde que iniciaron su relación y la forma en que ambos han crecido a lo largo de estos años.

Mía Rubín y Tarik Othon (Instagram)

“Esta historia la empezamos nosotros, y aún nos quedan infinitas páginas por escribir”, escribió. “Ha pasado poco tiempo comparado con lo que nos queda, contigo siento que he vivido una vida entera. He recorrido el mundo a tu lado, te he visto crecer, y mientras cada uno pelea sus propias batallas, nunca dejamos de caminar juntos”.

El joven finalmente destacó que, más allá de los viajes y los planes compartidos, lo que más valora es la conexión que existe entre ambos.

“Más allá de los viajes, los planes o los sueños, lo que más amo es la manera en la que coincidimos, nos entendemos y nos elegimos incluso en los días difíciles”, reflexionó. “Y si algo sé, es que lo más bonito de nuestra historia todavía está por venir”, agregó.

Las publicaciones rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron el sólido momento que atraviesa la pareja y la complicidad que han demostrado desde que hicieron pública su noviazgo.