La historia de amor de Harry Styles y Zoë Kravitz: así comenzó su romance

Así comenzó el romance entre Harry Styles y Zoë Kravitz

Con el paso de los meses, el romance evolucionó hasta convertirse en una de las relaciones más sólidas de Hollywood. Hoy, tras los rumores de compromiso que comenzaron a circular en abril de 2026, su historia sigue despertando el interés de millones de seguidores.

Los primeros rumores surgieron en agosto de 2025, cuando ambos fueron fotografiados paseando juntos por las calles de Roma. Poco después volvieron a ser vistos compartiendo tiempo en Estados Unidos y, meses más tarde, disfrutando de una salida nocturna en Berlín, aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre su relación.



El momento que prácticamente confirmó el romance llegó cuando fueron captados besándose durante una cita en un restaurante de Londres.

De acuerdo con testigos citados por medios británicos, la pareja se mostró cariñosa durante toda la noche y no parecía preocupada por llamar la atención.

Su decisión de mantener un perfil bajo no sorprendió a quienes siguen sus carreras. Tanto Harry Styles como Zoë Kravitz han procurado mantener su vida privada alejada de los titulares después de relaciones muy mediáticas: él con Olivia Wilde y Taylor Russell ; ella con Channing Tatum, con quien incluso estuvo comprometida.

