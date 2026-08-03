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Espectáculos

La historia de amor de Harry Styles y Zoë Kravitz: así comenzó su romance

Del primer rumor en Roma al compromiso que sorprendió a Hollywood: así ha evolucionado la discreta historia de amor entre Harry Styles y Zoë Kravitz
lun 03 agosto 2026 03:45 PM
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Harry Styles y Zoë Kravitz (Getty Images)

Aunque son dos de las estrellas más famosas del mundo, Harry Styles y Zoë Kravitz han conseguido mantener su relación lejos de los reflectores.

Desde que fueron vistos juntos por primera vez en el verano de 2025, la pareja ha optado por la discreción, dejando que solo algunas fotografías y contadas apariciones públicas hablen por ellos.

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Así comenzó el romance entre Harry Styles y Zoë Kravitz

Con el paso de los meses, el romance evolucionó hasta convertirse en una de las relaciones más sólidas de Hollywood. Hoy, tras los rumores de compromiso que comenzaron a circular en abril de 2026, su historia sigue despertando el interés de millones de seguidores.

Los primeros rumores surgieron en agosto de 2025, cuando ambos fueron fotografiados paseando juntos por las calles de Roma. Poco después volvieron a ser vistos compartiendo tiempo en Estados Unidos y, meses más tarde, disfrutando de una salida nocturna en Berlín, aunque ninguno de los dos habló públicamente sobre su relación.

El momento que prácticamente confirmó el romance llegó cuando fueron captados besándose durante una cita en un restaurante de Londres.

De acuerdo con testigos citados por medios británicos, la pareja se mostró cariñosa durante toda la noche y no parecía preocupada por llamar la atención.

Su decisión de mantener un perfil bajo no sorprendió a quienes siguen sus carreras. Tanto Harry Styles como Zoë Kravitz han procurado mantener su vida privada alejada de los titulares después de relaciones muy mediáticas: él con Olivia Wilde y Taylor Russell ; ella con Channing Tatum, con quien incluso estuvo comprometida.

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De un romance discreto a rumores de compromiso

A finales de 2025, diversas fuentes cercanas aseguraban que la relación se había vuelto "muy seria". Sin embargo, la pareja continuó evitando las alfombras rojas y las declaraciones públicas sobre su vida sentimental.

En abril de 2026 comenzaron los rumores de compromiso después de que Zoë fuera fotografiada con un llamativo anillo en el dedo anular. Días más tarde, se confirmó que la pareja había decidido dar el siguiente paso tras aproximadamente ocho meses de relación. Eso sí, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la noticia.

Harry Styles Performs On His European Tour At AccorHotels Arena, Paris
PARIS, FRANCE - MARCH 13: In this handout photo provided by Helene Marie Pambrun, Harry Styles performs during his European tour at AccorHotels Arena on March 13, 2018 in Paris, France. (Photo by Handout/Helene Marie Pambrun via Getty Images) (Shutterstock)

Además de su historia de amor, Harry Styles y Zoë Kravitz se han convertido en una de las parejas favoritas del mundo de la moda. En sus apariciones juntos suelen coordinar sus looks con una estética relajada, sofisticada y muy fiel al estilo personal de ambos.

Una de sus apariciones más recientes tuvo lugar en la Ciudad de México, donde Harry Styles tiene programados una serie de conciertos. La pareja fue captada por varios fans mientras disfrutaba de un momento tranquilo en el Parque México, compartiendo lo que parecía ser pan o algún otro antojo de una panadería cercana.

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Harry Styles Zoe Kravitz

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