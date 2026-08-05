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Harry Styles conmueve a la CDMX con un inesperado gesto hacia una persona en situación de calle

Harry Styles fue captado mientras ayudaba discretamente a una persona en situación de calle durante uno de sus recorridos por la CDMX. El video se volvió viral.
mié 05 agosto 2026 03:27 PM
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Harry Styles (Getty Images)

Harry Styles continúa conquistando al público mexicano , no solo arriba del escenario, sino también fuera de él. En medio de su residencia de seis conciertos en la Ciudad de México, el cantante británico fue captado protagonizando un acto de solidaridad que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El video que conmovió a los fans de Harry Styles

Un video difundido por varios usuarios muestra al exintegrante de One Direction caminando por las calles de la capital cuando se acerca discretamente a una persona en situación de calle para entregarle dinero. Sin detenerse a llamar la atención ni hacer un espectáculo del momento, el artista continuó su recorrido como si se tratara de un gesto cotidiano.

Las imágenes provocaron miles de reacciones en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde sus seguidores destacaron la naturalidad con la que actuó y el respeto con el que manejó la situación.

En la grabación se observa a Harry caminando acompañado por parte de su equipo de seguridad. Al notar la presencia de una persona en situación de calle, se aproxima unos segundos para entregarle un apoyo económico antes de seguir su camino.

@barbara.l12 It's you Harry who makes the difference ❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 #hshq #harrystyles #HSHQ #harrystylesvids @Daylight🌹👔🪩💋 @Nina Mylona💙💚 @Carolina Grau @Sunshine🏠👬🍋 ♬ original sound - Hazza 🌻🩵

El cantante no hizo ninguna declaración sobre lo ocurrido y tampoco buscó interactuar con las cámaras que registraban el momento. Precisamente esa espontaneidad fue uno de los aspectos que más aplaudieron sus seguidores, quienes calificaron el gesto como una muestra de empatía.

El episodio ocurre después de varios días en los que Harry Styles ha sido visto recorriendo distintos puntos de la Ciudad de México como un visitante más, disfrutando de cafeterías, parques y restaurantes locales.

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Harry Styles sigue fortaleciendo su conexión con México

La estancia del intérprete de As It Was en la capital ha generado conversación constante. En los últimos días fue captado corriendo en Chapultepec, paseando por la colonia Roma, probando tacos y conviviendo con algunos seguidores que lo encontraron durante sus recorridos.

Harry Styles: Together, Together Tour 2026 - Amsterdam
Harry Styles ya está en la CDMX previo a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. (Getty Images)

Sin embargo, también ha enfrentado momentos incómodos debido al acoso de algunos fans. Días atrás se hizo viral un video en el que pidió espacio a una seguidora que intentó acercarse demasiado mientras caminaba por la ciudad, reabriendo el debate sobre los límites entre las celebridades y el público.

A pesar de esos episodios, Harry ha seguido disfrutando de la Ciudad de México e incluso sorprendió a los asistentes de uno de sus conciertos al interpretar un fragmento de "Cielito Lindo", un detalle que fue recibido con una ovación y reforzó el cariño que mantiene con el público mexicano.

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