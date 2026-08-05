Harry Styles conmueve a la CDMX con un inesperado gesto hacia una persona en situación de calle

El video que conmovió a los fans de Harry Styles

Un video difundido por varios usuarios muestra al exintegrante de One Direction caminando por las calles de la capital cuando se acerca discretamente a una persona en situación de calle para entregarle dinero. Sin detenerse a llamar la atención ni hacer un espectáculo del momento, el artista continuó su recorrido como si se tratara de un gesto cotidiano.

Las imágenes provocaron miles de reacciones en plataformas como TikTok, X e Instagram, donde sus seguidores destacaron la naturalidad con la que actuó y el respeto con el que manejó la situación.

En la grabación se observa a Harry caminando acompañado por parte de su equipo de seguridad. Al notar la presencia de una persona en situación de calle, se aproxima unos segundos para entregarle un apoyo económico antes de seguir su camino.



El cantante no hizo ninguna declaración sobre lo ocurrido y tampoco buscó interactuar con las cámaras que registraban el momento. Precisamente esa espontaneidad fue uno de los aspectos que más aplaudieron sus seguidores, quienes calificaron el gesto como una muestra de empatía.

El episodio ocurre después de varios días en los que Harry Styles ha sido visto recorriendo distintos puntos de la Ciudad de México como un visitante más, disfrutando de cafeterías, parques y restaurantes locales.