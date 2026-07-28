Harry Styles ya está en la CDMX: Fue sorprendido comiendo tacos en la Roma

Harry Styles ya está en la Ciudad de México. El domingo pasado, el cantante británico fue visto recorriendo las calles de la colonia Roma Norte, donde aprovechó para visitar una cafetería de la zona y cenar en Tacos Orinoco, una de las taquerías más populares de la capital.
Vestido con una hoodie negra con estampado de flamas, shorts verdes, tenis blancos y gorra negra, el exintegrante de One Direction caminó con tranquilidad por la avenida Álvaro Obregón, donde fue reconocido por algunos seguidores que compartieron fotos y videos de su visita en redes sociales.
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Las imágenes muestran al cantante sentado en una de las mesas metálicas del local, disfrutando de una orden de tacos como cualquier otro cliente. Aunque no se ha confirmado qué pidió exactamente, el menú de la taquería incluye opciones de carne de res, trompo, chicharrón y campechano, servidas en tortilla de maíz o harina.
La visita no pasó desapercibida entre los fans, quienes rápidamente viralizaron el momento y celebraron que el artista eligiera uno de los lugares más emblemáticos de la colonia Roma para cenar antes de reencontrarse con el público mexicano.
Fundada en Monterrey, Tacos Orinoco se ha convertido en una de las taquerías favoritas de figuras internacionales que visitan la Ciudad de México. En años recientes también han pasado por sus mesas artistas como Dua Lipa, Rosalía y Kendall Jenner, consolidándose como una parada obligada para quienes buscan probar algunos de los sabores más populares de la capital. Fuera de los conciertos también aprovechó para recorrer la capital. Fue visto caminando por el Bosque de Chapultepec, visitó la Casa Luis Barragán, desayunó en la panadería Rosetta y convivió con algunos seguidores que lograron encontrarlo por las calles de la ciudad.
No es la primera vez que Harry Styles demuestra su afinidad por la comida mexicana. Durante distintas visitas al país ha aprovechado para probar restaurantes y taquerías locales, mientras que en diversas entrevistas realizadas durante su etapa con One Direction llegó a mencionar a los tacos entre sus platillos favoritos.
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Los conciertos de Harry Styles en México
La visita de Harry ocurre a pocos días del inicio de Together, Together Tour, la gira con la que Harry Styles regresará a México tras casi cuatro años de ausencia.
En la Ciudad de México ofrecerá seis conciertos completamente agotados en el Estadio GNP Seguros, programados para los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto. Se trata de una de las pocas escalas internacionales de la gira, que contempla únicamente siete ciudades alrededor del mundo. A partir del tercer concierto, la cantante británica Jorja Smith será la encargada de abrir las presentaciones.
La última vez que Harry Styles visitó el país fue en 2022, como parte de Love On Tour, cuando ofreció conciertos en Guadalajara, Monterrey y dos noches en el entonces Foro Sol de la Ciudad de México.
Aquella visita dejó varios momentos memorables para sus seguidores: saludó al público en español, gritó "¡Viva México!", ondeó la bandera nacional, interpretó "Las Mañanitas" para una fan que celebraba su cumpleaños y aseguró desde el escenario: "Los amo con todo mi corazón".