Harry Styles ya está en la CDMX: Fue sorprendido comiendo tacos en la Roma

Las imágenes muestran al cantante sentado en una de las mesas metálicas del local, disfrutando de una orden de tacos como cualquier otro cliente. Aunque no se ha confirmado qué pidió exactamente, el menú de la taquería incluye opciones de carne de res, trompo, chicharrón y campechano, servidas en tortilla de maíz o harina.

La visita no pasó desapercibida entre los fans, quienes rápidamente viralizaron el momento y celebraron que el artista eligiera uno de los lugares más emblemáticos de la colonia Roma para cenar antes de reencontrarse con el público mexicano.

Los tacos donde comió Harry Styles

Fundada en Monterrey, Tacos Orinoco se ha convertido en una de las taquerías favoritas de figuras internacionales que visitan la Ciudad de México. En años recientes también han pasado por sus mesas artistas como Dua Lipa, Rosalía y Kendall Jenner, consolidándose como una parada obligada para quienes buscan probar algunos de los sabores más populares de la capital.

Fuera de los conciertos también aprovechó para recorrer la capital. Fue visto caminando por el Bosque de Chapultepec, visitó la Casa Luis Barragán, desayunó en la panadería Rosetta y convivió con algunos seguidores que lograron encontrarlo por las calles de la ciudad.

PARIS, FRANCE - MARCH 13: In this handout photo provided by Helene Marie Pambrun, Harry Styles performs during his European tour at AccorHotels Arena on March 13, 2018 in Paris, France. (Photo by Handout/Helene Marie Pambrun via Getty Images) (Shutterstock)

No es la primera vez que Harry Styles demuestra su afinidad por la comida mexicana. Durante distintas visitas al país ha aprovechado para probar restaurantes y taquerías locales, mientras que en diversas entrevistas realizadas durante su etapa con One Direction llegó a mencionar a los tacos entre sus platillos favoritos.