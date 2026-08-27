El mejor homenaje a Dolly Parton: Harry Styles conmueve al mundo en su último show en Nueva York

Harry Styles homenajea a Dolly Parton

El cantante británico, de 32 años, hizo una pausa durante su presentación como parte de la gira Together, Together para dedicar unas palabras a la intérprete de “Jolene”, quien murió el martes a los 80 años.

Harry Styles (Getty Images)

“Quiero dar las gracias como es debido a todos los músicos que me han inspirado a lo largo de los años. Dolly, te queremos, muchísimas gracias”, dijo Harry Styles ante el público, que respondió con una fuerte ovación.

Pocos segundos después comenzó a sonar “I Will Always Love You”, uno de los temas más reconocidos de la trayectoria de la cantante. Harry no interpretó la canción, sino que dejó que el momento quedara en manos de sus fans.



El estadio se iluminó con las luces de los teléfonos celulares mientras el público coreaba la melodía. Entre los asistentes también se encontraba Zoë Kravitz, prometida del cantante.

El homenaje del ex integrante de One Direction ocurrió el mismo día en que John Mayer también recordó a Dolly Parton durante un concierto para SiriusXM en Stephen Talkhouse, en Amagansett, Nueva York. El músico cerró su presentación con una interpretación de “I Will Always Love You” en la guitarra antes de continuar con su canción “Gravity”.