Harry Styles rindió homenaje a Dolly Parton durante su concierto en el Madison Square Garden de Nueva York, donde recordó a la cantante como una de las artistas que más lo inspiraron a lo largo de su carrera.
El mejor homenaje a Dolly Parton: Harry Styles conmueve al mundo en su último show en Nueva York
Harry Styles homenajea a Dolly Parton
El cantante británico, de 32 años, hizo una pausa durante su presentación como parte de la gira Together, Together para dedicar unas palabras a la intérprete de “Jolene”, quien murió el martes a los 80 años.
“Quiero dar las gracias como es debido a todos los músicos que me han inspirado a lo largo de los años. Dolly, te queremos, muchísimas gracias”, dijo Harry Styles ante el público, que respondió con una fuerte ovación.
Pocos segundos después comenzó a sonar “I Will Always Love You”, uno de los temas más reconocidos de la trayectoria de la cantante. Harry no interpretó la canción, sino que dejó que el momento quedara en manos de sus fans.
@elle.spain Harry Styles ha querido rendir un homenaje a la fallecida Dolly Parton en uno de sus conciertos. Lo ha hecho con la canción ‘I Will Always Love You’, uno de sus grandes éxitos que data del 1974. Ha sido durante el primer show en Nueva York de su residencia en la ciudad. 📹 megansontour #HarryStyles #DollyParton #concierto #viral #parati ♬ sonido original - Elle_spain
El estadio se iluminó con las luces de los teléfonos celulares mientras el público coreaba la melodía. Entre los asistentes también se encontraba Zoë Kravitz, prometida del cantante.
El homenaje del ex integrante de One Direction ocurrió el mismo día en que John Mayer también recordó a Dolly Parton durante un concierto para SiriusXM en Stephen Talkhouse, en Amagansett, Nueva York. El músico cerró su presentación con una interpretación de “I Will Always Love You” en la guitarra antes de continuar con su canción “Gravity”.
Dolly Parton recibió homenajes tras su muerte
Dolly Parton falleció el 25 de agosto de 2026, a los 80 años, después de una “breve batalla contra el cáncer”, de acuerdo con la información proporcionada por sus representantes .
La noticia fue anunciada por su sobrino Bryan Seaver, quien explicó que la propia cantante le había pedido años atrás que fuera él quien comunicara su fallecimiento cuando llegara el momento.
El sobrino de la cantante también recordó la estrecha relación que mantuvo con ella y explicó que había imaginado durante años el momento en que tendría que dar la noticia.
“Este anuncio en vídeo es algo que Dolly me pidió hace años, antes de que lo asimilara por completo como una futura realidad. Como su jefe de seguridad durante más de dos décadas, un cargo que mi padre, Larry, desempeñó antes que yo, había imaginado la trascendencia de este momento, pero no la había sentido realmente hasta ahora”, continuó.
Tras conocerse la noticia, numerosas figuras de la música y el entretenimiento dedicaron mensajes a la artista. Beyoncé, Taylor Swift, Miley Cyrus, Sabrina Carpenter, Elton John, Celine Dion, Paul McCartney y Mick Jagger, entre muchos otros, recordaron su legado.
La muerte de Parton ocurrió pocos días después de que ella misma hablara sobre su estado de salud. En una entrevista, la cantante reconoció que atravesaba una etapa complicada, aunque aseguró que tenía intención de continuar trabajando.
“En serio, aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando!”, le dijo a PEOPLE. “Ya me conocen, como he dicho muchas veces, me he obsesionado con mis sueños y aún tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando todo el tiempo que pueda para verlas hacerse realidad”.
Con una carrera de casi siete décadas, Dolly Parton vendió más de 160 millones de álbumes en todo el mundo y dejó una amplia obra musical y filantrópica. Entre sus proyectos más importantes se encuentra Imagination Library, iniciativa dedicada a distribuir libros a niños desde su nacimiento hasta la edad preescolar.