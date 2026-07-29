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Espectáculos

Harry Styles vive incómodo momento con fan mexicana; aquí el video viral

El intérprete británico, que dará seis conciertos en el Estadio GNP Seguros, fue interceptado por una fan en avenida Insurgentes.
mié 29 julio 2026 12:59 PM
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Harry Styles (Getty Images)

La presencia de Harry Styles en la Ciudad de México volvió a dar de qué hablar, aunque esta vez no fue por sus recorridos por la colonia Roma Norte o su visita a una taquería, sino por un incómodo encuentro con una fan que quedó grabado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Harry Styles vive incómodo momento con fan mexicana

En las imágenes, compartidas por distintos usuarios, se observa al cantante caminando por Insurgentes cuando una mujer, que llevaba a un bebé de una carriola, descuida al niño para pedirle una fotografía. Al percatarse del descuido, el británico se detiene y, visiblemente incómodo, le pide que deje de perseguirlo y respete su espacio personal.

Aunque el artista mantuvo un tono sereno, su reacción evidenció su molestia. El video no tardó en generar debate entre sus seguidores: mientras algunos consideraron que la fan cruzó los límites al seguirlo insistentemente, otros opinaron que la situación pudo haberse manejado de otra manera. Sin embargo, la mayoría coincidió en que cualquier persona, independientemente de su fama, tiene derecho a caminar con tranquilidad y privacidad cuando no se encuentra trabajando.

@alizonmfc Dejó a su bebé por harry… #harrystyles ♬ sonido original - ali ⊬

El episodio ocurrió luego de que Harry fuera captado disfrutando de la Ciudad de México como un turista más. Desde su llegada, ha sido visto recorriendo las calles de la Roma Norte, haciendo una parada en una cafetería de la zona y cenando en Tacos Orinoco, uno de los lugares favoritos de varias celebridades que visitan la capital. Las imágenes de esas salidas también se hicieron virales.

Harry Styles: Together, Together Tour 2026 - Amsterdam
Harry Styles ya está en la CDMX previo a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. (Getty Images)

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La visita del cantante forma parte de su gira Together, Together. Tendrá seis conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 31 de julio, 1, 4, 7, 8 y 10 de agosto. Las presentaciones marcan su regreso a México después de su exitosa visita en 2022 con Love On Tour y forman parte de una serie limitada de fechas internacionales.

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Harry Styles ya está en la CDMX previo a sus conciertos en el Estadio GNP Seguros. (Getty Images)

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