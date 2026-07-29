Harry Styles vive incómodo momento con fan mexicana; aquí el video viral

Harry Styles vive incómodo momento con fan mexicana

En las imágenes, compartidas por distintos usuarios, se observa al cantante caminando por Insurgentes cuando una mujer, que llevaba a un bebé de una carriola, descuida al niño para pedirle una fotografía. Al percatarse del descuido, el británico se detiene y, visiblemente incómodo, le pide que deje de perseguirlo y respete su espacio personal.

Aunque el artista mantuvo un tono sereno, su reacción evidenció su molestia. El video no tardó en generar debate entre sus seguidores: mientras algunos consideraron que la fan cruzó los límites al seguirlo insistentemente, otros opinaron que la situación pudo haberse manejado de otra manera. Sin embargo, la mayoría coincidió en que cualquier persona, independientemente de su fama, tiene derecho a caminar con tranquilidad y privacidad cuando no se encuentra trabajando.



El episodio ocurrió luego de que Harry fuera captado disfrutando de la Ciudad de México como un turista más. Desde su llegada, ha sido visto recorriendo las calles de la Roma Norte, haciendo una parada en una cafetería de la zona y cenando en Tacos Orinoco, uno de los lugares favoritos de varias celebridades que visitan la capital. Las imágenes de esas salidas también se hicieron virales.