Quién es Zoë Kravitz, la hija de Lenny y futura esposa de Harry Styles

Quién es Zoë Kravitz, la novia de Harry Styles

Nacida el 1 de diciembre de 1988 en Los Ángeles, Zoë Isabella Kravitz creció entre California, Nueva York y Miami, ciudades en las que, desde muy joven, desarrolló un fuerte interés por las artes. Debutó en el cine en No Reservations (2007), pero fue durante la siguiente década cuando comenzó a llamar la atención con proyectos como X-Men: First Class, Mad Max: Fury Road, Fantastic Beasts and Where to Find Them y la saga Divergent.

Sin embargo, el papel que terminó por convertir a la neoyorquina en una estrella fue el de Bonnie Carlson en la multipremiada serie Big Little Lies, donde compartió pantalla con Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern y Shailene Woodley. Más tarde protagonizó la serie High Fidelity, basada en la novela de Nick Hornby, y en 2022 dio vida a Selina Kyle/Catwoman en The Batman, junto a Robert Pattinson, interpretación que recibió elogios tanto del público como de la crítica.

Zoe Kravitz, novia de Harry Styles. (Getty Images)

En 2024, Kravitz debutó como directora con Blink Twice, un thriller psicológico protagonizado por Naomi Ackie y Channing Tatum. La película confirmó una faceta que la actriz llevaba años preparando y reforzó su interés por contar historias desde una perspectiva femenina.

A la par de su carrera cinematográfica, Zoë se ha convertido en una de las grandes musas de la moda. Desde 2017 es embajadora global de YSL Beauty, además de ser una presencia habitual en la Met Gala y en las primeras filas de las semanas de la moda de París, Milán y Nueva York. Su estilo minimalista y sofisticado la ha convertido en un referente para la industria.

Los ex de Zoë Kravitz

La vida amorosa de Zoë Kravitz genera siempre interés. Entre 2016 y 2021 estuvo casada con el actor Karl Glusman, de quien se divorció tras poco más de un año de matrimonio. Posteriormente inició una relación con Channing Tatum, a quien conoció durante el desarrollo de Blink Twice. La pareja confirmó su compromiso en 2023, pero puso fin a su relación a finales de 2024.

Pocos meses después, el nombre de Zoë volvió a acaparar titulares, esta vez por su inesperado romance con Harry Styles.

La historia de amor de Harry Styles y Zoë Kravitz

Los primeros rumores surgieron en agosto de 2025, cuando fueron fotografiados caminando juntos por las calles de Roma. Días después fueron vistos cenando juntos y besándose en Londres, imágenes que terminaron confirmando el inicio de su relación.

Desde entonces, la pareja ha optado por mantener un perfil bajo. A diferencia de otras relaciones mediáticas del cantante británico, ambos han evitado hablar públicamente de su romance y rara vez comparten momentos juntos en redes sociales.

Aun así, fueron vistos en distintas ciudades como Nueva York, Berlín y Londres, además de pasar unas vacaciones en el sur de Francia durante el verano de 2026, donde las fotografías publicadas por la prensa internacional terminaron por poner fin a los rumores de una supuesta crisis.