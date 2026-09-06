Harry Styles y Zoë Kravitz quieren una boda íntima, pero con grandes fiestas, revelan

Harry Styles y Zoë Kravitz quieren una boda íntima, pero con grandes fiestas

De acuerdo con una fuente cercana consultada por People, Harry Styles y Zoë Kravitz , quienes se comprometieron en abril, no estarían preocupados por organizar una boda llena de detalles o seguir un protocolo específico. Por ahora, su prioridad es crear un ambiente en el que puedan disfrutar con las personas que más quieren.

“Zoë y Harry quieren tener música en vivo; es una parte muy importante de la boda para ellos”, dice una fuente cercana a la pareja. “Además de eso, lo que más les importa es tener a sus seres queridos cerca y celebrar con sus allegados”.



Harry Styles y Zoë Kravitz (Getty Images)

Aunque tanto Harry como Zoë están muy involucrados en sus respectivas carreras, ambos estarían llevando los preparativos con calma. La fuente asegura que no están obsesionados con cada aspecto de la celebración y que prefieren concentrarse en la experiencia que vivirán junto a sus invitados.

“No son muy exigentes con los detalles de la boda”, comenta una fuente cercana. “Les importa más crear una experiencia divertida y hermosa para sus seres queridos”.

El compromiso llegó después de varios meses de relación. People confirmó la noticia en abril, aproximadamente ocho meses después de que comenzaran a circular las primeras imágenes de ambos juntos.

De acuerdo con la fuente, Zoë y Harry están felices con este nuevo paso y se sienten cómodos con la vida que han construido como pareja: “Son una pareja muy sólida”, dice la fuente. “Sus personalidades y estilos de vida encajan a la perfección; son una pareja increíble”.