Su boda con Taylor Swift ya forma parte del álbum familiar de Travis Kelce, quien menos de un mes después de la ceremonia ya se encuentra inmerso en los entrenamientos con los Kansas City Chiefs, en la que podría ser su última temporada en la NFL y con la que pondría cierre a una de las carreras más exitosas en la historia de su posición como ala cerrada.
¿Prepara su retiro? Tras su boda con Taylor Swift, Travis Kelce iniciará la que podría ser su última temporada en la NFL
El jugador de 36 años reportó al campamento de entrenamiento en la Universidad Estatal de Missouri Western el 29 de julio, luego de completar un verano marcado por tres etapas.
El minicampamento obligatorio de los Chiefs en junio, la organización del Tight End University en Nashville y una preparación física privada en Miami. El calendario previo al kickoff deja ver que Travis busca mantener el mismo nivel de exigencia en el campo pese a los cambios en su vida personal.
Travis Kelce tiene una pretemporada sin concesiones
De acuerdo con People, Travis Kelce llegó al campamento en buena condición física y de inmediato retomó las sesiones de trabajo con Patrick Mahomes, quien también regresó tras recibir autorización médica para participar plenamente después de la lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada.
El plan de trabajo de los Chiefs incluye prácticas hasta el 20 de agosto, antes del inicio de la pretemporada frente a Los Angeles Rams el 15 de agosto.
La temporada regular arrancará el 14 de septiembre contra los Denver Broncos.
La imagen de Travis atrapando pases durante los primeros entrenamientos transmite normalidad, pero el contexto es distinto.
Kansas City llega después de una decepcionante campaña de 2025, en la que el equipo terminó con marca de 6-11 y quedó fuera de los playoffs por primera vez en una década.
La organización enfrenta una temporada de reconstrucción competitiva alrededor de Mahomes, Andy Reid y su histórico ala cerrada, el flamante esposo de Taylor Swift.
¿Travis Kelce se retira? Su adiós a la NFL está más cerca
Aunque Travis Kelce nunca anunció que 2026 sería su último año, tampoco ha cerrado la puerta a esa posibilidad. Las señales de un posible retiro de la NFL, sin embargo, provienen de distintos frentes.
Su actual contrato prácticamente funciona como un acuerdo de un año, con un salario cercano a 12 millones de dólares garantizados para esta temporada, de acuerdo con Yahoo Sports.
Además, su preparador físico, Cris Carter, describió esta campaña como el posible "último baile" del futuro integrante del Salón de la Fama, una expresión que rápidamente alimentó el debate sobre el final de su trayectoria.
Dentro de la NFL el tema tampoco sorprende. Travis iniciará su temporada número 14, una longevidad poco común para un ala cerrada, especialmente en una posición que exige bloquear como liniero ofensivo y recibir golpes constantes en el centro del campo.
Su legado ya está asegurado. Es considerado uno de los mejores "tight ends" de la historia gracias a su combinación de producción ofensiva, consistencia y éxito colectivo, con múltiples títulos de Super Bowl y una relación deportiva con Patrick Mahomes que marcó una época en Kansas City.
Precisamente por ello, el debate ya no gira en torno a si será miembro del Salón de la Fama, sino sobre cuándo decidirá poner fin a su carrera.
Por ahora, ni él ni los Chiefs han confirmado que esté preparando su despedida.
Sin embargo, el contexto contractual, su edad, los comentarios de personas cercanas a su preparación y la propia evolución de su carrera hacen que la temporada 2026 se convierta en un momento decisivo.
Mientras tanto, la actitud y determinación de Travis Kelce lo presentan como si todavía hubiera una misión pendiente y clara, que es hacer que los Kansas City Chiefs regresen a la pelea por el campeonato de la NFL. Si ese objetivo coincide con el último capítulo de su carrera, la decisión probablemente llegará cuando termine la temporada y no antes.
Una segunda carrera para Travis Kelce ya está en marcha
La diferencia entre Travis Kelce y muchos jugadores que se acercan al retiro es que su siguiente etapa profesional ya comenzó; y no tiene que ver con ser bailarín de su esposa, Taylor Swift, aunque podría.
Junto con su hermano Jason conduce el exitoso podcast New Heights, convertido en uno de los contenidos deportivos más populares de Estados Unidos y con contratos comerciales multimillonarios.
También consolidó una presencia constante en televisión gracias a proyectos de entretenimiento, comerciales nacionales y apariciones como conductor, una faceta que se fortaleció aún más tras el impacto mediático de su relación con Taylor.
A ello se suma su participación en eventos deportivos como Tight End University, iniciativa que creó junto con George Kittle y Greg Olsen para reunir y capacitar a jugadores de esa posición durante el receso de la NFL.
Su perfil también lo convierte en un candidato natural para ampliar su presencia en transmisiones deportivas, producción audiovisual o nuevos proyectos televisivos una vez que deje los emparrillados.