¿Prepara su retiro? Tras su boda con Taylor Swift, Travis Kelce iniciará la que podría ser su última temporada en la NFL

El jugador de 36 años reportó al campamento de entrenamiento en la Universidad Estatal de Missouri Western el 29 de julio, luego de completar un verano marcado por tres etapas.

El minicampamento obligatorio de los Chiefs en junio, la organización del Tight End University en Nashville y una preparación física privada en Miami. El calendario previo al kickoff deja ver que Travis busca mantener el mismo nivel de exigencia en el campo pese a los cambios en su vida personal.

Travis Kelce ya entrena con los Chiefs para la que podría ser su última temporada en la NFL (Jamie Squire/Getty Images)

Travis Kelce tiene una pretemporada sin concesiones

De acuerdo con People, Travis Kelce llegó al campamento en buena condición física y de inmediato retomó las sesiones de trabajo con Patrick Mahomes, quien también regresó tras recibir autorización médica para participar plenamente después de la lesión de rodilla que sufrió la temporada pasada.

El plan de trabajo de los Chiefs incluye prácticas hasta el 20 de agosto, antes del inicio de la pretemporada frente a Los Angeles Rams el 15 de agosto.

La temporada regular arrancará el 14 de septiembre contra los Denver Broncos.

La imagen de Travis atrapando pases durante los primeros entrenamientos transmite normalidad, pero el contexto es distinto.

Travis Kelce ya entrena con los Chiefs para la que podría ser su última temporada en la NFL (Jamie Squire/Getty Images)

Kansas City llega después de una decepcionante campaña de 2025, en la que el equipo terminó con marca de 6-11 y quedó fuera de los playoffs por primera vez en una década.

La organización enfrenta una temporada de reconstrucción competitiva alrededor de Mahomes, Andy Reid y su histórico ala cerrada, el flamante esposo de Taylor Swift.