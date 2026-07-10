Hermano de Travis Kelce revela cómo estuvo la boda de Taylor Swift: 'Probablemente tomé más de 15 cervezas'

Durante su participación en el American Century Championship, torneo de golf de celebridades celebrado en Lake Tahoe, el excentro de los Philadelphia Eagles fue cuestionado por la prensa sobre la boda del año. Aunque evitó revelar detalles de la ceremonia, no ocultó el entusiasmo con el que vivió el enlace.

"Fue increíble. La pasamos muy bien. Fue una gran celebración", dijo Jason Kelce, quien además tuvo un papel muy especial al fungir como padrino de boda de su hermano Travis.

Taylor Swift and Travis Kelce (Getty Images)

Fiel a su sentido del humor, el exjugador también bromeó sobre cómo disfrutó la fiesta: "Probablemente tomé más de 15 cervezas", comentó entre risas, provocando la reacción de los presentes.

Taylor Swift y Travis Kelce, una boda blindada al máximo

Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el pasado 3 de julio en el emblemático Madison Square Garden, en Nueva York, en una ceremonia privada que reunió a cerca de mil invitados y contó con estrictas medidas de seguridad para evitar filtraciones.

Filtran el menú de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (Getty Images)

Entre los asistentes estuvieron familiares, amigos cercanos y figuras del deporte y el entretenimiento. Jason Kelce fue elegido como padrino de su hermano, mientras que Austin Swift, hermano de la cantante, participó como "man of honor", una decisión que rompió con la tradición y reflejó la cercana relación que ambos mantienen.