La boda de Taylor Swift y Travis Kelce desata una nueva locura: fans pagan por la basura de la fiesta

Fans de Taylor Swift pagan hasta 25 dólares por basura recogida tras su boda con Travis Kelce

Un artista neoyorquino recogió la basura el pasado viernes de las calles alrededor del Madison Square Garden, donde la pareja organizó un glamuroso evento para cientos de invitados famosos en medio de un frenesí global.

Todos los artículos, que se vendían por separado, se agotaron el miércoles, a menos de 24 horas de que comenzaran las ventas: tapas de botellas de agua, dulces Ring Pop, cinta de precaución de la policía, pajillas, cubiertos... así como un solo AirPod que quedaba.

"Está atrayendo a muchos 'Swifties' que solo quieren una pieza tangencial de la boda", dijo Justin Gignac, que vende la basura en su página web New York City Garbage.

Señaló que estos desechos provenían del exterior de las vallas que rodeaban el Madison Square Garden para la boda de Swift, no del interior del recinto.