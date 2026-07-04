Karlie Kloss en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: el reencuentro que los 'swifties' llevaban años esperando

Taylor Swift y Karlie Kloss: la amistad que marcó una época

Hubo un tiempo en que no podíamos mencionar el nombre de Taylor Swift sin pensar también en el de Karlie Kloss. Su amistad nació en 2013, cuando la cantante comentó en una entrevista que le gustaría conocer a la modelo.

Poco después coincidieron en el desfile de Victoria's Secret y la química fue inmediata. En cuestión de meses pasaron de intercambiar mensajes en redes sociales a convertirse en amigas inseparables.

Karlie Kloss asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce (Shutterstock/Shutterstock)

La relación alcanzó su punto más alto durante la era 1989. Karlie Kloss fue una de las integrantes más visibles del famoso "squad" de Taylor Swift, un grupo de famosas amigas que también incluía a Selena Gomez, Gigi Hadid, Cara Delevingne, Lily Aldridge, Martha Hunt, Hailee Steinfeld, Zendaya y Blake Lively.

Todas eran invitadas habituales en las fiestas del 4 de julio organizadas por la cantante en Rhode Island. Además se dejaban ver en grupo en premiaciones, se iban juntas de vacaciones.

Y cómo olvidar que Taylor y Karlie protagonizaron una de las portadas más recordadas de Vogue en 2015, resultado de un viaje por la costa de Big Sur que los seguidores de ambas siguen considerando un momento icónico de esa etapa.

Karlie Kloss asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce (John Angelillo/UPI/Shutterstock/John Angelillo/UPI/Shutterstock)

Karlie también apareció en el video de “Bad Blood”, el proyecto con el que Taylor reunió a buena parte de ese círculo de amigas y que terminó por convertir al "squad" en un fenómeno de la cultura pop. Para millones de seguidores, aquella etapa representó una de las épocas más exitosas y mediáticas de la carrera de la cantante.