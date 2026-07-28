Ariana Grande demanda a presuntos hackers por filtrar canciones inéditas y material privado

De acuerdo con la denuncia, obtenida por People, los presuntos responsables habrían accedido a cuentas digitales pertenecientes a fotógrafos y productores cercanos a la artista, desde donde sustrajeron archivos privados relacionados con su trabajo creativo.

La demanda sostiene que el contenido fue robado, difundido y explotado sin autorización, además de que los implicados habrían obtenido ganancias económicas tras vender información personal y archivos en la web oscura.

Ariana Grande (Getty Images)

Entre el material comprometido se encuentran canciones inéditas, fotografías, grabaciones de audio y videos registrados durante el proceso creativo de la cantante, contenido que, según el documento, "no estaba destinado al consumo público".

Uno de los datos que más llama la atención es la magnitud de las filtraciones. La demanda asegura que: "Solo en 2023, 45 canciones inéditas de la Sra. Grande fueron pirateadas, robadas y filtradas por los demandados".

El texto también señala que este tipo de incidentes no son nuevos:"Desde su debut musical en 2011, se han producido cientos de filtraciones similares".