Poco a poco comienzan a conocerse nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, celebrada el pasado 3 de julio en el emblemático Madison Square Garden . Aunque la pareja hizo todo lo posible por mantener la ceremonia en privado, algunos invitados han revelado cómo fue la celebración, considerada por muchos como la "boda del año".
Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: el menú, la decoración y los momentos más emotivos
Además lee:
Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce
De acuerdo con testimonios citados por Page Six, el evento combinó el lujo característico de la cantante con una atmósfera muy íntima. Los asistentes aseguran que, a pesar de la magnitud de la producción y de la presencia de cientos de invitados, los recién casados se tomaron el tiempo para convivir personalmente con sus familiares y amigos durante toda la noche.
Uno de los momentos que más emocionó a los invitados fueron los votos matrimoniales. Taylor y Travis escribieron sus propios discursos y cada uno habló durante cerca de 20 minutos. Según los asistentes, el jugador de la NFL prometió "protegerla para siempre", unas palabras que hicieron llorar a la intérprete de Cruel Summer.
La ceremonia fue oficiada por Adam Sandler, mientras que el hermano de la cantante, Austin Swift, fungió como su "man of honor". Por su parte, Jason Kelce acompañó a su hermano como padrino. Entre los asistentes destacaron figuras como Gigi Hadid, Bradley Cooper, además de compañeros de Travis en los Kansas City Chiefs.
Para garantizar la privacidad, la pareja implementó una estricta política de no usar teléfonos celulares durante la celebración y algunos proveedores e invitados firmaron acuerdos de confidencialidad.
El menú y la decoración en la boda de Taylor Swift
Los invitados también revelaron que el recinto fue transformado en un enorme jardín romántico con miles de flores, iluminación cálida y una imponente escalera de alfombra roja que daba la bienvenida a la recepción. La decoración fue descrita como un auténtico "jardín del amor".
En cuanto al menú, los asistentes disfrutaron de una propuesta muy variada que incluyó langosta, pollo, pastas preparadas en ruedas de queso parmesano, sushi, hamburguesas, papas fritas y diversos postres. Para la cena previa a la boda, la pareja optó por un banquete de estilo italiano servido en formato familiar.
A pesar de celebrarse en uno de los lugares más famosos del mundo y de reunir a cerca de mil invitados, varios asistentes coincidieron en que el ambiente fue cálido y cercano. Incluso señalaron que Taylor y Travis se mostraron relajados, intercambiando sonrisas, abrazos y conversaciones privadas durante toda la velada.