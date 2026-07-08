Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: el menú, la decoración y los momentos más emotivos

Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

De acuerdo con testimonios citados por Page Six, el evento combinó el lujo característico de la cantante con una atmósfera muy íntima. Los asistentes aseguran que, a pesar de la magnitud de la producción y de la presencia de cientos de invitados, los recién casados se tomaron el tiempo para convivir personalmente con sus familiares y amigos durante toda la noche.

Uno de los momentos que más emocionó a los invitados fueron los votos matrimoniales. Taylor y Travis escribieron sus propios discursos y cada uno habló durante cerca de 20 minutos. Según los asistentes, el jugador de la NFL prometió "protegerla para siempre", unas palabras que hicieron llorar a la intérprete de Cruel Summer.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron. (Instagram)

La ceremonia fue oficiada por Adam Sandler, mientras que el hermano de la cantante, Austin Swift, fungió como su "man of honor". Por su parte, Jason Kelce acompañó a su hermano como padrino. Entre los asistentes destacaron figuras como Gigi Hadid, Bradley Cooper, además de compañeros de Travis en los Kansas City Chiefs.

Para garantizar la privacidad, la pareja implementó una estricta política de no usar teléfonos celulares durante la celebración y algunos proveedores e invitados firmaron acuerdos de confidencialidad.