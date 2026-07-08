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Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: el menú, la decoración y los momentos más emotivos

Algunos invitados compartieron nuevos detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, desde sus emotivos votos hasta la decoración y el menú que disfrutaron los asistentes.
mié 08 julio 2026 10:55 AM
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Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram (@taylorswift))
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Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

De acuerdo con testimonios citados por Page Six, el evento combinó el lujo característico de la cantante con una atmósfera muy íntima. Los asistentes aseguran que, a pesar de la magnitud de la producción y de la presencia de cientos de invitados, los recién casados se tomaron el tiempo para convivir personalmente con sus familiares y amigos durante toda la noche.

Uno de los momentos que más emocionó a los invitados fueron los votos matrimoniales. Taylor y Travis escribieron sus propios discursos y cada uno habló durante cerca de 20 minutos. Según los asistentes, el jugador de la NFL prometió "protegerla para siempre", unas palabras que hicieron llorar a la intérprete de Cruel Summer.

Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron. (Instagram)

La ceremonia fue oficiada por Adam Sandler, mientras que el hermano de la cantante, Austin Swift, fungió como su "man of honor". Por su parte, Jason Kelce acompañó a su hermano como padrino. Entre los asistentes destacaron figuras como Gigi Hadid, Bradley Cooper, además de compañeros de Travis en los Kansas City Chiefs.

Para garantizar la privacidad, la pareja implementó una estricta política de no usar teléfonos celulares durante la celebración y algunos proveedores e invitados firmaron acuerdos de confidencialidad.

Taylor Swift y Travis Kelce
Taylor Swift y Travis Kelce (Shutterstock)

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El menú y la decoración en la boda de Taylor Swift

Los invitados también revelaron que el recinto fue transformado en un enorme jardín romántico con miles de flores, iluminación cálida y una imponente escalera de alfombra roja que daba la bienvenida a la recepción. La decoración fue descrita como un auténtico "jardín del amor".

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Taylor Swift and Travis Kelce (Getty Images)

En cuanto al menú, los asistentes disfrutaron de una propuesta muy variada que incluyó langosta, pollo, pastas preparadas en ruedas de queso parmesano, sushi, hamburguesas, papas fritas y diversos postres. Para la cena previa a la boda, la pareja optó por un banquete de estilo italiano servido en formato familiar.

A pesar de celebrarse en uno de los lugares más famosos del mundo y de reunir a cerca de mil invitados, varios asistentes coincidieron en que el ambiente fue cálido y cercano. Incluso señalaron que Taylor y Travis se mostraron relajados, intercambiando sonrisas, abrazos y conversaciones privadas durante toda la velada.

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