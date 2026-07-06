¿Por qué Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce? La inesperada razón

¿Por qué Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La decisión sorprendió incluso a muchos de los invitados, ya que Adam Sandler no forma parte del círculo más íntimo de la pareja. Sin embargo, detrás de esa elección existe una relación de amistad que se ha fortalecido en los últimos años y que terminó por convertirlo en una de las figuras centrales de la boda celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.

El vínculo entre Adam Sandler y Travis Kelce comenzó durante el rodaje de Happy Gilmore 2, donde el jugador de los Kansas City Chiefs realizó una participación especial. Desde entonces, ambos mantuvieron una relación cercana y el actor ha elogiado públicamente el sentido del humor y la personalidad del ala cerrada.

Travis Kelce, Corey Pavin y Adam Sandler (Netflix)

Su relación con Taylor Swift también se consolidó gracias a la admiración que sienten por ella las hijas del actor, Sadie y Sunny. Sandler ha contado en varias entrevistas que la cantante siempre ha sido amable con su familia e incluso ha confesado que todavía se pone nervioso cuando la ve debido al enorme cariño que le tienen sus hijas.

Con esa cercanía, no resultó extraño que la pareja le pidiera ser quien los declarara oficialmente marido y mujer frente a cerca de mil invitados.