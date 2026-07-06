La boda de Taylor Swift y Travis Kelce dejó momentos memorables, pero uno de los que más llamó la atención fue descubrir que el encargado de oficiar la ceremonia no fue un líder religioso ni un juez, sino el actor y comediante Adam Sandler.
¿Por qué Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce? La inesperada razón
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La decisión sorprendió incluso a muchos de los invitados, ya que Adam Sandler no forma parte del círculo más íntimo de la pareja. Sin embargo, detrás de esa elección existe una relación de amistad que se ha fortalecido en los últimos años y que terminó por convertirlo en una de las figuras centrales de la boda celebrada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York.
El vínculo entre Adam Sandler y Travis Kelce comenzó durante el rodaje de Happy Gilmore 2, donde el jugador de los Kansas City Chiefs realizó una participación especial. Desde entonces, ambos mantuvieron una relación cercana y el actor ha elogiado públicamente el sentido del humor y la personalidad del ala cerrada.
Su relación con Taylor Swift también se consolidó gracias a la admiración que sienten por ella las hijas del actor, Sadie y Sunny. Sandler ha contado en varias entrevistas que la cantante siempre ha sido amable con su familia e incluso ha confesado que todavía se pone nervioso cuando la ve debido al enorme cariño que le tienen sus hijas.
Con esa cercanía, no resultó extraño que la pareja le pidiera ser quien los declarara oficialmente marido y mujer frente a cerca de mil invitados.
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Aunque la ceremonia se mantuvo bajo estrictas medidas de privacidad, algunos detalles comenzaron a salir a la luz gracias a invitados al evento.
Uno de ellos fue el entrenador de los Kansas City Chiefs, Andy Reid, quien reveló que Adam Sandler aprovechó su papel como oficiante para compartir un consejo con los recién casados: "Sigan besándose". Según Reid, el actor explicó que los pequeños gestos cotidianos son fundamentales para mantener viva una relación.
El entrenador, casado desde hace más de cuatro décadas, coincidió con el consejo y aseguró que ese tipo de muestras de afecto ayudan a fortalecer cualquier matrimonio.
La ceremonia reunió a cerca de mil invitados y contó con actuaciones sorpresa de Paul McCartney y Stevie Nicks, además de la presencia de figuras como Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper y Hugh Grant. El estadio fue transformado en un enorme jardín inspirado en el universo creativo de Taylor Swift, mientras que la pareja lució diseños exclusivos de Dior.