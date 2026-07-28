El tenista Grigor Dimitrov, novio de Eiza González, nos cuenta todo lo que no sabías de él

Cuando le preguntamos a Dimitrov qué fue lo primero que comió al llegar, no dudó en responder: chilaquiles. Y para describir a nuestro país con un solo emoji eligió la cara derritiéndose, una referencia muy acertada al calorón que acompaña esta época del año a Los Cabos.

Dimitrov en el Abierto Los Cabos (Cortesía )

Fuera de la cancha, se define como una persona puntual. Cuando le preguntamos si suele llegar temprano o al último, respondió sin pensarlo demasiado: siempre temprano. Esa disciplina también se refleja después de los partidos, ya que nos dijo que lo primero que hace tras una victoria es enfriarse, no solo físicamente, sino también mentalmente.

Grigor Dimitrov con su novia Eiza González en Los Cabos (Cortesía )

Entre elegir una raqueta nueva o unos tenis nuevos, se queda con los tenis. Y aunque muchos podrían imaginar que lleva una vida llena de fiestas, confesó que una de las cosas que más suele asumir la gente sobre él y que no es cierta es precisamente que sale mucho de fiesta.