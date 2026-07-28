Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, renuncia legalmente al apellido del actor

La estudiante de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pensilvania, realizó su registro para votar en el condado de Allegheny durante su primer año universitario, en octubre de 2024. En esos documentos oficiales ya figura con su nuevo nombre legal.

Suri Cruise (Tik Tok)

Aunque no existe una solicitud pública de modificación de nombre en Pensilvania, el reporte señala que el trámite pudo haberse realizado previamente en Nueva York, estado donde la estudiante vivía con su madre antes de mudarse para iniciar la universidad y donde este tipo de procesos suelen permanecer bajo reserva.

El cambio no ocurrió de manera inesperada. Meses antes, durante su ceremonia de graduación de preparatoria en junio de 2024, Suri ya había sido presentada como Suri Noelle , una decisión que ahora quedó formalizada.

En ese momento, una fuente cercana aseguró a Page Six que el gesto era una muestra de reconocimiento hacia Katie Holmes, ya que Noelle corresponde al segundo nombre de la actriz.

Katie Holmes y su hija Suri (Getty Images)

La misma fuente explicó que la joven también buscaba construir su propia identidad antes de comenzar la universidad y mantener un perfil más discreto para evitar la atención de los paparazzi.

Katie Holmes expresa el orgullo que siente por su hija Suri

Tras la graduación de su hija, Katie Holmes habló públicamente sobre esta nueva etapa en la vida de la joven durante una entrevista con Town & Country, una de las pocas ocasiones en las que ha compartido detalles sobre ella.

"Estoy orgullosa de mi hija. Claro que echaré de menos la cercanía, pero estoy muy orgullosa de ella y soy feliz", expresó la actriz.