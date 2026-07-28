Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes , dio un paso que marca una nueva etapa en su vida. De acuerdo con registros electorales, la joven de 20 años ya no utiliza legalmente el apellido Cruise y ahora aparece registrada como Suri Noelle, retomando el segundo nombre de su mamá.
Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, renuncia legalmente al apellido del actor
Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes, renuncia legalmente al apellido del actor
La estudiante de la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Pensilvania, realizó su registro para votar en el condado de Allegheny durante su primer año universitario, en octubre de 2024. En esos documentos oficiales ya figura con su nuevo nombre legal.
Aunque no existe una solicitud pública de modificación de nombre en Pensilvania, el reporte señala que el trámite pudo haberse realizado previamente en Nueva York, estado donde la estudiante vivía con su madre antes de mudarse para iniciar la universidad y donde este tipo de procesos suelen permanecer bajo reserva.
El cambio no ocurrió de manera inesperada. Meses antes, durante su ceremonia de graduación de preparatoria en junio de 2024, Suri ya había sido presentada como Suri Noelle , una decisión que ahora quedó formalizada.
En ese momento, una fuente cercana aseguró a Page Six que el gesto era una muestra de reconocimiento hacia Katie Holmes, ya que Noelle corresponde al segundo nombre de la actriz.
La misma fuente explicó que la joven también buscaba construir su propia identidad antes de comenzar la universidad y mantener un perfil más discreto para evitar la atención de los paparazzi.
Katie Holmes expresa el orgullo que siente por su hija Suri
Tras la graduación de su hija, Katie Holmes habló públicamente sobre esta nueva etapa en la vida de la joven durante una entrevista con Town & Country, una de las pocas ocasiones en las que ha compartido detalles sobre ella.
"Estoy orgullosa de mi hija. Claro que echaré de menos la cercanía, pero estoy muy orgullosa de ella y soy feliz", expresó la actriz.
Katie también recordó lo que significó para ella esa etapa de transición hacia la vida adulta.: "Recuerdo cuando tenía esa edad, esa época de nuevos comienzos. Es emocionante descubrirse a uno mismo, y me encantó esa época, así que me alegra recordarla así".
Meses después, en diciembre de 2024, Holmes también desmintió versiones sobre la supuesta herencia que habría recibido Suri al cumplir la mayoría de edad. A través de Instagram rechazó un reporte del Daily Mail que aseguraba que su hija había accedido a un fondo fiduciario de Tom Cruise: "Completamente falso".
En la misma publicación lanzó un mensaje directo al medio británico:"Daily Mail, dejen de inventarse cosas". Y concluyó con una sola palabra: "Basta".
Suri ha enfocado sus esfuerzos en desarrollar su carrera artística. Actualmente estudia teatro musical en la escuela de arte dramático de la Universidad Carnegie Mellon y este año ha participado en diversas producciones estudiantiles.
En marzo formó parte de la lectura dramatizada de Cosmic Microwave Background, donde interpretó al personaje de Angel. Próximamente también protagonizará Midsummer!, una adaptación contemporánea de Sueño de una noche de verano, de William Shakespeare, junto a otros alumnos de la universidad. La producción tiene previsto presentarse el próximo mes en el Festival Fringe de Edimburgo 2026.
Una vida lejos de los reflectores
Tom Cruise y Katie Holmes dieron la bienvenida a su hija en abril de 2006. La pareja contrajo matrimonio ese mismo año y puso fin a su relación en 2012, cuando se concretó su divorcio.
Aunque Suri ha optado por mantenerse alejada de la vida pública, ocasionalmente ha sido vista junto a su madre. En agosto de 2025 fue fotografiada visitando a Katie Holmes durante el rodaje de la película Happy Hours en Nueva York.
Madre e hija caminaron juntas por las calles de la ciudad antes de que la actriz retomara las grabaciones del filme, en el que comparte créditos con Joshua Jackson, su excompañero en la serie Dawson's Creek.