Taylor Swift y Travis Kelce: el millonario pago que hicieron a Nueva York por su boda en Madison Square Garden

Taylor Swift y Travis Kelce: el millonario pago que hicieron a Nueva York por su boda

La ceremonia, celebrada el 3 de julio, reunió a cientos de invitados y obligó al cierre de varias calles alrededor del emblemático recinto de Manhattan, además de un importante despliegue de elementos del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Ante las dudas sobre si el erario absorbería el gasto de las horas extra de los agentes, Mamdani aclaró que la artista ya había cubierto el importe correspondiente mediante el permiso autorizado para la celebración.

Taylor Swift y Travis Kelce (Instagram)

De acuerdo con el alcalde, el pago correspondió al permiso especial requerido para un evento privado de esta magnitud, el cual contempló el cierre de calles, la logística de seguridad y la respuesta de las autoridades municipales.

Aunque el monto exacto del operativo policial no ha sido revelado, el alcalde dejó entrever que el permiso cubrió los costos asociados a la organización del evento, mientras continúan las preguntas sobre si existieron gastos extraordinarios adicionales.

