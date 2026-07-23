Penélope Cruz y Javier Bardem vuelven a compartir pantalla tras ocho años y esta es la historia detrás de 'Bunker'
La pareja de actores protagoniza 'Bunker', el nuevo thriller psicológico de Florian Zeller que competirá por el León de Oro en el Festival de Venecia 2026 y marcará su esperado reencuentro en la pantalla.
Penélope Cruz y Javier Bardem forman una de las parejas más reconocidas del cine internacional, pero sus colaboraciones han sido sorprendentemente escasas. Desde que se conocieron en el rodaje deJamón, jamón (1992), ambos han construido carreras extraordinarias por separado y solo en contadas ocasiones han decidido compartir un proyecto.
Ocho años después de protagonizarTodos lo saben, de Asghar Farhadi, Cruz y Bardem volverán a encabezar una película juntos. Bunker, el nuevo largometraje del dramaturgo y cineasta francés ganador del Oscar Florian Zeller, que tendrá su estreno mundial en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia 2026.
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Florian Zeller escribió esta película pensando en ellos
Desde que dio el salto al cine, Florian Zeller ha construido una filmografía obsesionada con las relaciones humanas. En The Father exploró el deterioro de la memoria y el vínculo entre un padre y su hija. En The Son abordó las heridas emocionales dentro de una familia fracturada. Sus historias rara vez dependen de grandes giros narrativos; encuentran su fuerza en los silencios, las miradas y las emociones que los personajes no siempre son capaces de expresar. Con Bunker, el director francés vuelve a ese territorio, aunque ahora desde la tensión de un thriller psicológico.
La película sigue a un arquitecto que acepta construir un sofisticado búnker para un poderoso empresario tecnológico obsesionado con sobrevivir a una posible catástrofe global. Lo que parece un encargo profesional termina provocando una crisis moral que también pone a prueba su matrimonio de 17 años.
Para Zeller, esa historia necesitaba algo más que dos grandes intérpretes. Necesitaba una pareja capaz de transmitir, casi de manera instintiva, la complicidad, las heridas y el desgaste que solo deja el paso del tiempo. Por eso escribió el proyecto pensando en Penélope Cruz y Javier Bardem. La elección no parece casual. Pocas parejas en el cine contemporáneo poseen una historia compartida tan larga dentro y fuera de la pantalla.
Penélope Cruz y Javier Bardem: una historia que comenzó hace más de tres décadas
La historia cinematográfica de Penélope Cruz y Javier Bardem comenzó mucho antes de convertirse en una de las parejas más admiradas del cine internacional. En 1992, ambos protagonizaron Jamón, jamón, la película de Bigas Luna que impulsó sus carreras y que, sin saberlo entonces, marcaría el inicio de una relación que años más tarde trascendería la ficción.
Después volverían a coincidir en Carne trémula, de Pedro Almodóvar, y más tarde en Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Aquella película tendría un significado especial: Penélope Cruz ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, convirtiéndose en la primera actriz española en conseguir ese reconocimiento.
Su colaboración más reciente llegó en 2018 con Todos lo saben, dirigida por Asghar Farhadi y encargada de inaugurar el Festival de Cannes.
Lo llamativo es que nunca han convertido su relación en una estrategia profesional. Al contrario, ambos han explicado en distintas entrevistas que prefieren elegir con cuidado los proyectos que comparten. Quizá por eso cada nueva colaboración termina convirtiéndose en un acontecimiento cinematográfico.
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Una de las películas que concentrará las miradas en Venecia
La presencia de Bunker en la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de Venecia convierte automáticamente a la película en uno de los estrenos más observados del certamen. No solo por reunir a Penélope Cruz y Javier Bardem, ambos ganadores del Oscar, sino también porque Florian Zeller regresa a la dirección tras consolidarse como una de las voces más interesantes del cine europeo contemporáneo.
Además, Venecia se ha convertido durante la última década en el punto de partida de muchas de las películas que después dominan la temporada de premios. Títulos como Roma, Joker, Nomadland o Poor Things comenzaron allí un recorrido que terminó llevándolos hasta los Premios de la Academia.
Eso no significa que Bunker tenga asegurado el mismo destino, pero sí explica por qué su estreno despierta tanta atención entre la crítica, la industria y los seguidores del cine.