Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, solicita legalmente eliminar el apellido del actor

Vivienne Jolie-Pitt solicita eliminar legalmente el apellido de Brad Pitt

La joven de 18 años presentó una petición ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para modificar su nombre legal de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie, según documentos judiciales obtenidos por People. En el expediente se señala que la razón del cambio es simplemente "personal" y la audiencia para revisar la solicitud quedó programada para el próximo 2 de noviembre.

El segundo nombre de Vivienne, Marcheline, es un homenaje a Marcheline Bertrand, mamá de Angelina Jolie , quien falleció en 2007 tras enfrentar un cáncer de ovario y de mama.

Vivienne Jolie-Pitt y Angelina Jolie (Getty Images)

En mayo de 2024 ya había aparecido acreditada como "Vivienne Jolie" en el programa de mano del musical de Broadway The Outsiders, producción en la que colaboró junto a su mamá.

La petición de Vivienne se suma a una serie de decisiones que han tomado varios miembros de la familia. Su hermana Shiloh obtuvo en agosto de 2024 la autorización para eliminar legalmente el apellido Pitt, mientras que Zahara y Maddox también solicitaron modificar sus nombres para quedarse únicamente con el apellido Jolie, aunque sus respectivas audiencias continúan pendientes.