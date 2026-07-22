El distanciamiento entre Brad Pitt y varios de sus hijos vuelve a quedar en evidencia. Ahora fue Vivienne Jolie-Pitt , la hija menor del actor y Angelina Jolie, quien inició un proceso legal para eliminar el apellido paterno y quedarse únicamente con el de su mamá.
Vivienne, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, solicita legalmente eliminar el apellido del actor
Vivienne Jolie-Pitt solicita eliminar legalmente el apellido de Brad Pitt
La joven de 18 años presentó una petición ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles para modificar su nombre legal de Vivienne Marcheline Jolie-Pitt a Vivienne Marcheline Jolie, según documentos judiciales obtenidos por People. En el expediente se señala que la razón del cambio es simplemente "personal" y la audiencia para revisar la solicitud quedó programada para el próximo 2 de noviembre.
El segundo nombre de Vivienne, Marcheline, es un homenaje a Marcheline Bertrand, mamá de Angelina Jolie , quien falleció en 2007 tras enfrentar un cáncer de ovario y de mama.
En mayo de 2024 ya había aparecido acreditada como "Vivienne Jolie" en el programa de mano del musical de Broadway The Outsiders, producción en la que colaboró junto a su mamá.
La petición de Vivienne se suma a una serie de decisiones que han tomado varios miembros de la familia. Su hermana Shiloh obtuvo en agosto de 2024 la autorización para eliminar legalmente el apellido Pitt, mientras que Zahara y Maddox también solicitaron modificar sus nombres para quedarse únicamente con el apellido Jolie, aunque sus respectivas audiencias continúan pendientes.
Brad Pitt respetará la decisión de sus hijos
Estos cambios ocurren después de años de tensiones familiares tras la separación de Brad Pitt y Angelina Jolie en 2016. Aunque el divorcio concluyó oficialmente a finales de 2024, ambos mantienen un litigio por la propiedad de Château Miraval, la bodega francesa que compartían.
De acuerdo con personas cercanas al actor, la decisión de Vivienne representa un golpe emocional para Brad Pitt, aunque no tiene intención de obstaculizar los trámites.
Una fuente citada por el Daily Mail aseguró que el actor considera que oponerse al cambio de apellido no contribuiría a reconstruir la relación con sus hijos.
"Al final del día, siempre va a respetar las decisiones que tomen sus hijos. Cualquier padre que sea excluido intencionalmente de la vida de sus hijos como una forma de castigo, obviamente se sentirá afectado por ello".
Mientras personas cercanas al actor aseguran que el distanciamiento se fue consolidando con el paso de los años, allegados a Angelina Jolie rechazan esa versión y afirman que la actriz impulsó terapia familiar con la intención de ayudar a reparar el vínculo entre el actor y sus hijos.