La novela inconclusa de García Lorca que Los Javis convirtieron en el fenómeno queer de Cannes 2026

Lo más fascinante es que el origen de la película cabe apenas en unas cuantas páginas. Lorca dejó inconclusa La bola negra antes de ser fusilado en 1936 por las fuerzas franquistas. El texto sobreviviente —apenas cuatro páginas, según distintas crónicas— gira alrededor de un joven rechazado socialmente por rumores sobre su homosexualidad. Esa idea de exclusión, condensada en la metáfora de “la bola negra”, fue retomada por Los Javis para hablar de décadas de silencios, represión y deseo queer en España.

Javier Ambrosi y Javier Calvo dirigen a Guitarricadelafuente en La Bola Negra. (Cortesía. )

Lejos de intentar adaptar literalmente el material de Lorca, los directores españoles expandieron su universo. La película cruza tres tiempos narrativos —1932, 1937 y 2017— para conectar distintas generaciones marcadas por la violencia contra las disidencias sexuales. Además del texto lorquiano, el guion también se inspira en La piedra oscura, la obra teatral de Alberto Conejero centrada en Rafael Rodríguez Rapún, uno de los grandes amores del poeta.

El resultado es una película maximalista, emocional y profundamente política. Con actuaciones de Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y el debut actoral de Guitarricadelafuente, La bola negra convirtió la memoria histórica queer en el corazón de su narrativa. Durante su estreno en Cannes, Los Javis recordaron públicamente que Lorca fue asesinado “por ser gay”, conectando el pasado con las nuevas amenazas contra los derechos LGBTQ+ en el presente.



