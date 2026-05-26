Noventa años después de su asesinato, Federico García Lorca volvió a Cannes convertido en fantasma, manifiesto político y fenómeno cinematográfico. La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi —mejor conocidos como Los Javis— tomó como punto de partida una obra inconclusa del poeta español para construir uno de los títulos más comentados del Festival de Cannes 2026. La cinta no solo recibió una ovación histórica cercana a los 20 minutos, también terminó consolidándose como uno de los discursos queer más poderosos que han pasado recientemente por La Croisette.
La novela inconclusa de García Lorca que Los Javis convirtieron en el fenómeno queer de Cannes 2026
Noventa años después de su asesinato, Federico García Lorca volvió a Cannes convertido en fantasma, manifiesto político y fenómeno cinematográfico. La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi —mejor conocidos como Los Javis— tomó como punto de partida una obra inconclusa del poeta español para construir uno de los títulos más comentados del Festival de Cannes 2026. La cinta no solo recibió una ovación histórica cercana a los 20 minutos, también terminó consolidándose como uno de los discursos queer más poderosos que han pasado recientemente por La Croisette.
Lo más fascinante es que el origen de la película cabe apenas en unas cuantas páginas. Lorca dejó inconclusa La bola negra antes de ser fusilado en 1936 por las fuerzas franquistas. El texto sobreviviente —apenas cuatro páginas, según distintas crónicas— gira alrededor de un joven rechazado socialmente por rumores sobre su homosexualidad. Esa idea de exclusión, condensada en la metáfora de “la bola negra”, fue retomada por Los Javis para hablar de décadas de silencios, represión y deseo queer en España.
Lejos de intentar adaptar literalmente el material de Lorca, los directores españoles expandieron su universo. La película cruza tres tiempos narrativos —1932, 1937 y 2017— para conectar distintas generaciones marcadas por la violencia contra las disidencias sexuales. Además del texto lorquiano, el guion también se inspira en La piedra oscura, la obra teatral de Alberto Conejero centrada en Rafael Rodríguez Rapún, uno de los grandes amores del poeta.
El resultado es una película maximalista, emocional y profundamente política. Con actuaciones de Penélope Cruz, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y el debut actoral de Guitarricadelafuente, La bola negra convirtió la memoria histórica queer en el corazón de su narrativa. Durante su estreno en Cannes, Los Javis recordaron públicamente que Lorca fue asesinado “por ser gay”, conectando el pasado con las nuevas amenazas contra los derechos LGBTQ+ en el presente.
La figura de Lorca siempre ha orbitado alrededor del cine, pero pocas veces había aparecido desde un lugar tan frontalmente queer. En lugar de retratar al poeta como símbolo académico o figura de museo, Los Javis lo transforman en una presencia viva que dialoga con el deseo, la culpa y la identidad contemporánea. Ahí está quizá la verdadera fuerza de La bola negra: no funciona como homenaje solemne, sino como conversación interrumpida entre generaciones separadas por el miedo y el silencio.
Paradójicamente, el libro que Lorca nunca terminó terminó encontrando su cierre en Cannes. No en forma de novela, sino de película. Y quizá esa sea la razón por la que La bola negra ha provocado tanta conmoción: porque convierte un fragmento literario perdido en una declaración feroz sobre quiénes pudieron amar libremente… y quiénes no alcanzaron a hacerlo.