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Espectáculos

Javier Bardem revela cómo nació su inesperada amistad con Bad Bunny

El actor Javier Bardem explicó que fue Residente quien lo presentó con Bad Bunny durante la preparación de ‘Porto Rico’, la nueva película que protagonizarán juntos.
mar 09 junio 2026 10:04 AM
Javier Bardem y Bad Bunny
Javier Bardem y Bad Bunny (Getty Images)

La próxima película Porto Rico no solo reunirá a algunas de las figuras más destacadas del cine y la música internacional; también fue el escenario donde comenzó una inesperada amistad entre Javier Bardem y Bad Bunny .

Durante una entrevista con Alan Tacher para Despierta América, el actor español habló sobre el vínculo que ha desarrollado con el intérprete de "Tití Me Preguntó" mientras preparan el rodaje del proyecto dirigido por René Pérez, mejor conocido como Residente.

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Javier Bardem revela cómo nació su amistad con Bad Bunny

Según explicó Javier Bardem , fue precisamente el exintegrante de Calle 13 quien hizo posible el encuentro. Todo comenzó durante las primeras reuniones relacionadas con Porto Rico, una producción que promete retratar la identidad y la cultura puertorriqueña.

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Javier Bardem, Bad Bunny y Pelénope Cruz. (Instagram)

"Con Residente, sí. Con René vamos a hacer una película sobre Puerto Rico. Él está ahí, está Viggo Mortensen, está Edward Norton, hay un casting. Y Bad Bunny hace un personaje importante", reveló el actor.

Cuando Alan Tacher le preguntó si el acercamiento con el cantante había ocurrido durante uno de sus conciertos en Puerto Rico, el actor español aclaró que la amistad surgió antes, gracias al propio Residente.

"No, le conocimos a través de René, de Residente. Él nos invitó en Puerto Rico, que fue una experiencia realmente extraordinaria verle allí en su casa, en ese concierto", relató.

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La admiración de Javier Bardem hacia Bad Bunny

Más allá de la colaboración profesional, Javier Bardem aprovechó la entrevista para reconocer el papel que Bad Bunny ha desempeñado como una de las voces más influyentes de Puerto Rico y de la comunidad latina.

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Javier Bardem (Getty Images)

El actor recordó especialmente la participación del cantante en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, destacando la manera en que ha utilizado su alcance internacional para exigir respeto hacia sus raíces y su gente.

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Bad Bunny y su lugar en el 'Billion Club' de Spotify (Chris Graythen/Getty Images)

"La verdad es que lo que hizo en el Super Bowl fue realmente extraordinario. Fue una patada en el suelo y decir: 'Aquí estamos, somos parte de vuestra sociedad, de vuestra cultura y necesitamos y queremos y deseamos y exigimos el respeto que merecemos'. Y eso fue muy importante", expresó.

Aunque Bardem prefirió mantener en reserva mayores detalles sobre Porto Rico, dejó entrever que se tratará de una historia profundamente conectada con la realidad social y cultural de la isla.

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