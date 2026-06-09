Javier Bardem revela cómo nació su inesperada amistad con Bad Bunny

Javier Bardem revela cómo nació su amistad con Bad Bunny

Según explicó Javier Bardem , fue precisamente el exintegrante de Calle 13 quien hizo posible el encuentro. Todo comenzó durante las primeras reuniones relacionadas con Porto Rico, una producción que promete retratar la identidad y la cultura puertorriqueña.

Javier Bardem, Bad Bunny y Pelénope Cruz. (Instagram)

"Con Residente, sí. Con René vamos a hacer una película sobre Puerto Rico. Él está ahí, está Viggo Mortensen, está Edward Norton, hay un casting. Y Bad Bunny hace un personaje importante", reveló el actor.

Cuando Alan Tacher le preguntó si el acercamiento con el cantante había ocurrido durante uno de sus conciertos en Puerto Rico, el actor español aclaró que la amistad surgió antes, gracias al propio Residente.

"No, le conocimos a través de René, de Residente. Él nos invitó en Puerto Rico, que fue una experiencia realmente extraordinaria verle allí en su casa, en ese concierto", relató.