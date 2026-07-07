Penélope Cruz revela el secreto de su matrimonio con Javier Bardem tras 16 años juntos

Estas declaraciones llegan mientras Penélope Cruz promociona su nueva película, The Invite, y vuelven a poner bajo los reflectores a una de las parejas más sólidas y discretas del cine internacional.

En su entrevista con Vanity Fair Italia, Penélope explicó que conocer profundamente a una persona no significa dejar de sorprenderse con ella.

"Estoy con un hombre al que conozco desde hace 33 años, pero siento que sigo descubriéndolo", afirmó la actriz, quien comparó la vida en pareja con el proceso de conocerse a uno mismo: un aprendizaje constante que nunca termina.

Penélope Cruz y Javier Bardem (Getty Images)

La ganadora del Oscar señaló que una relación duradera exige curiosidad, respeto y disposición para evolucionar junto a la otra persona. Para ella, el paso del tiempo no elimina el misterio, sino que abre nuevas etapas que vale la pena explorar.

La historia de amor de Penélope Cruz y Javier Bardem

Penélope Cruz y Javier Bardem se conocieron en 1992 durante el rodaje de Jamón, jamón, cuando ambos daban sus primeros pasos en el cine español. Sin embargo, el romance no comenzó sino hasta 2007, tras reencontrarse mientras filmaban Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen.

La química y complicidad entre Penélope Cruz y Javier Bardem se nota en cualquier lugar, como en esta foto de la edición 71 del Festival de Cine de Cannes. (Emma McIntyre/Getty Images)

La pareja se casó en una ceremonia privada celebrada en las Bahamas en julio de 2010. Desde entonces han formado una familia junto a sus dos hijos, Leo y Luna, y han mantenido su vida personal alejada de los reflectores.