Después de 16 años de matrimonio y más de tres décadas de conocerse, Penélope Cruz asegura que su historia de amor con Javier Bardem sigue evolucionando. La actriz española compartió una de las reflexiones más personales sobre su relación y confesó que, pese al tiempo que llevan juntos, todavía siente que sigue descubriendo nuevas facetas del actor.
Penélope Cruz revela el secreto de su matrimonio con Javier Bardem tras 16 años juntos
Estas declaraciones llegan mientras Penélope Cruz promociona su nueva película, The Invite, y vuelven a poner bajo los reflectores a una de las parejas más sólidas y discretas del cine internacional.
En su entrevista con Vanity Fair Italia, Penélope explicó que conocer profundamente a una persona no significa dejar de sorprenderse con ella.
"Estoy con un hombre al que conozco desde hace 33 años, pero siento que sigo descubriéndolo", afirmó la actriz, quien comparó la vida en pareja con el proceso de conocerse a uno mismo: un aprendizaje constante que nunca termina.
La ganadora del Oscar señaló que una relación duradera exige curiosidad, respeto y disposición para evolucionar junto a la otra persona. Para ella, el paso del tiempo no elimina el misterio, sino que abre nuevas etapas que vale la pena explorar.
La historia de amor de Penélope Cruz y Javier Bardem
Penélope Cruz y Javier Bardem se conocieron en 1992 durante el rodaje de Jamón, jamón, cuando ambos daban sus primeros pasos en el cine español. Sin embargo, el romance no comenzó sino hasta 2007, tras reencontrarse mientras filmaban Vicky Cristina Barcelona, dirigida por Woody Allen.
La pareja se casó en una ceremonia privada celebrada en las Bahamas en julio de 2010. Desde entonces han formado una familia junto a sus dos hijos, Leo y Luna, y han mantenido su vida personal alejada de los reflectores.
Javier Bardem también ha hablado del amor que siente por Penélope
Las palabras de Penélope coinciden con recientes declaraciones de Javier Bardem, quien aseguró sentirse "bendecido" por compartir su vida con la actriz.
El actor ganador del Oscar ha destacado en varias entrevistas que, además del talento de Penélope, lo que más admira es su calidad humana. Incluso ha confesado que sigue sintiendo un profundo respeto por ella y que nunca ha dejado de sorprenderlo la persona que es fuera de los sets de filmación.
Aunque ambos han construido exitosas carreras en Hollywood, coinciden en que su prioridad sigue siendo la familia. Por ello han procurado proteger la privacidad de sus hijos y mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, una fórmula que, según sus propias palabras, ha fortalecido su relación con el paso de los años.