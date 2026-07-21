Memo Ochoa anunció este martes de manera oficial su retiro del futbol profesional mediante un video publicado en sus redes sociales. De esta forma, el portero de 41 años puso fin a una trayectoria de 22 años después de convertirse en el primer futbolista mexicano en formar parte de seis Copas del Mundo.
“Hoy entrego mis guantes”: Memo Ochoa confirma su retiro con un mensaje para su familia, la Selección y los mexicanos
Memo Ochoa se despide del futbol con un mensaje a todos los que fueron su ‘red’
Este martes, Memo Ochoa compartió con sus millones de seguidores un video con el que hizo oficial su retiro como futbolista profesional, acompañado de un mensaje con el que resume su carrera en una frase y coloca a su familia como el punto de partida de toda su trayectoria en las canchas.
"Lo di todo, lo dejé todo; en mis equipos y en mi Selección, y hoy entrego mis guantes. El futbol me eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación. Pero antes de eso, mi familia cuidó de mí. Ellos fueron mi primer equipo”, dice en la grabación.
En su mensaje señala que ser arquero implica mantenerse preparado durante todo el encuentro, por largos periodos de espera seguidos por una sola acción capaz de definir un partido, para responder cuando llega el momento decisivo, sin dejar margen para la duda.
“Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando, porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento no puedes dudar. Mis guantes nunca fueron solo guantes, fueron la promesa de responder cuando más me necesitaran”.
Asimismo, Memo deja ver que su posición como guardameta nunca lo hizo sentir un jugador solitario; sino todo lo contrario.
“En cada penal, en cada mano a mano, en el último minuto y cuando millones de aficionados contenían la respiración. Detrás del arco nunca hubo solo una red. Detrás de mí siempre estuvo mi familia, mis compañeros, una afición, una ciudad y un país entero”, señala.
El peso de la Selección Nacional en la carrera de Memo Ochoa
En sus palabras, Memo Ochoa transmite el compromiso con el que se brindó en cada uno de sus equipos pero, sin duda, muestra el peso que tuvo el jersey de la Selección Nacional en su carrera y en la formación de su carácter como futbolista profesional.
“Cuando un equipo me entregaba su escudo, también me entregaba su historia. Pero hubo uno que pesaba distinto, uno que representaba a toda una nación. Cada vez que me puse la camiseta de México, tenía en mis manos el sueño de millones de mexicanos”, explica.
Y aquí hace un reconocimiento a quienes desde su lugar le brindaron su compañía y lo alentaron a dar lo mejor de sí mismo.
“El de quien no pudo ir al estadio, pero lo vio pegado a la televisión abrazando a la familia. El de quien se quedó sin voz cantando ‘El cielito lindo’ y el de quien rezó en silencio antes de un penal”, asegura.
“Yo no entiendo mi carrera sin la Selección porque ahí entendí el verdadero tamaño de esta responsabilidad y quizá por eso el destino quiso que todo cerrara donde empezó, en el Estadio Azteca. Ese mismo lugar que me abrió la puerta, ahora me ayuda a cerrarla con gratitud”, explica sobre el escenario en el que alcanzó la fama con el América y donde tuvo días de gloria y también de drama con el equipo nacional.
“Ha llegado el momento de quitarme estos guantes, por primera vez dejarlos en otras manos. A quien venga después, solo quiero decirte una cosa: confía. El arco no pide perfección, pide orgullo”, insiste.
“Y a ustedes, la afición, gracias por caminar conmigo durante todos estos años. Gracias a quienes me enseñaron, me exigieron y me acompañaron en cada etapa del camino.
“A mi familia, que fue mi pilar más grande; a mis compañeros, que hoy puedo llamar hermanos; a cada cuerpo técnico y a todos los que de una u otra forma me ayudaron a crecer como portero y como persona, porque esta historia nunca fue solo mía”, concluye.
La trayectoria de Memo Ochoa
Francisco Guillermo Ochoa Magaña debutó con el Club América en febrero de 2004 bajo la dirección de Leo Beenhakker.
Posteriormente jugó en Francia, España, Bélgica, Italia, Portugal y Chipre, donde defendió la portería del AEL Limassol antes de concluir su carrera.
En la Selección Mexicana debutó en 2005 y disputó seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y México-Estados Unidos-Canadá 2026.
Su actuación frente a Brasil en el Mundial de 2014 se convirtió en uno de los momentos más recordados de la historia reciente de la Selección Mexicana, mientras que en Catar 2022 destacó por detener un penal a Robert Lewandowski en el empate ante Polonia.
En el Mundial de 2026 se convirtió en el primer futbolista mexicano convocado a seis Copas del Mundo, un registro que lo colocó entre el reducido grupo de jugadores con más participaciones mundialistas y tuvo acción en el partido inaugural del Mundial frente a Sudáfrica.
Con su anuncio, Memo Ochoa cierra una carrera de más de dos décadas en la que defendió la portería de clubes de siete países y se consolidó como uno de los futbolistas con mayor presencia internacional en la historia del futbol mexicano.