“Hoy entrego mis guantes”: Memo Ochoa confirma su retiro con un mensaje para su familia, la Selección y los mexicanos

Memo Ochoa se despide del futbol con un mensaje a todos los que fueron su ‘red’

Este martes, Memo Ochoa compartió con sus millones de seguidores un video con el que hizo oficial su retiro como futbolista profesional, acompañado de un mensaje con el que resume su carrera en una frase y coloca a su familia como el punto de partida de toda su trayectoria en las canchas.

"Lo di todo, lo dejé todo; en mis equipos y en mi Selección, y hoy entrego mis guantes. El futbol me eligió para defender un arco, un escudo y la ilusión de toda una nación. Pero antes de eso, mi familia cuidó de mí. Ellos fueron mi primer equipo”, dice en la grabación.

"Hoy entrego mis guantes": Memo Ochoa se retira del futbol profesional (Luke Hales/Getty Images)

En su mensaje señala que ser arquero implica mantenerse preparado durante todo el encuentro, por largos periodos de espera seguidos por una sola acción capaz de definir un partido, para responder cuando llega el momento decisivo, sin dejar margen para la duda.

“Ser portero es saber que puedes pasar 90 minutos esperando, porque quizá solo habrá un instante en el que todo dependa de ti. Y cuando llegue ese momento no puedes dudar. Mis guantes nunca fueron solo guantes, fueron la promesa de responder cuando más me necesitaran”.

"Hoy entrego mis guantes": Memo Ochoa se retira del futbol profesional (Lars Baron/Getty Images)

Asimismo, Memo deja ver que su posición como guardameta nunca lo hizo sentir un jugador solitario; sino todo lo contrario.

“En cada penal, en cada mano a mano, en el último minuto y cuando millones de aficionados contenían la respiración. Detrás del arco nunca hubo solo una red. Detrás de mí siempre estuvo mi familia, mis compañeros, una afición, una ciudad y un país entero”, señala.