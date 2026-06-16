"Ellos no son muchos": Javier Bardem alza su voz contra Trump al plasmar sus huellas en el Teatro Chino de Hollywood

Javier Bardem usa su voz para denunciar

Javier Bardem recalcó también el papel de Hollywood como una comunidad abierta e inclusiva. "Incluso en tiempos difíciles, cuando el odio y la división pueden hacer más ruido que la esperanza, la gente quiere seguir viniendo a ser parte de esta comunidad cinematográfica", expresó el actor.

Javier Bardem plasmó sus huellas en el emblemático Teatro Chino de Hollywood y aprovechó para lanzar un mensaje contra Donald Trump (Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Asimismo hizo hincapié en la importancia de que los artistas utilicen su visibilidad para denunciar aquello que consideran injusto.

"Intento usar mi voz para denunciar", señaló. Según explicó, con frecuencia colegas y personas cercanas le agradecen sus posicionamientos públicos. "Mucha gente me viene por detrás y me dicen 'Gracias por hacer o decir lo que haces o dices', y yo les animo a que lo hagan en voz alta", comentó.

La reflexión culminó con una invitación a la participación colectiva. "Cuantos más somos, más débiles son ellos y ellos no son muchos. Pasa que tienen mucho poder, evidentemente, pero tenemos más poder nosotros como personas", enfatizó.

Javier Bardem plasmó sus huellas en el emblemático Teatro Chino de Hollywood y aprovechó para lanzar un mensaje contra Donald Trump (VALERIE MACON/AFP)

Este nuevo mensaje político de Javier Bardem en Hollywood llega apenas unas semanas después de su paso por el Festival de Cannes. En aquella ocasión el actor se pronunció sobre la situación en Gaza.

Durante la presentación de El ser querido, Bardem denunció la crisis humanitaria que atraviesa la región y pidió una respuesta más firme de la comunidad internacional. Su intervención reforzó una constante en su trayectoria pública: aprovechar cada escenario de relevancia global para expresar posiciones políticas y sociales, aun cuando eso implique desmarcarse de una industria que suele preferir la prudencia antes que la confrontación.