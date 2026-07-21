¿Quién era LaToya Malcolm, reina de belleza y finalista de Miss Universo Jamaica, que murió a los 35 años?

Aunque su nombre ganó notoriedad durante Miss Universo Jamaica 2024, LaToya Malcolm ya contaba con una amplia trayectoria en el mundo artístico. Durante más de una década trabajó como actriz, bailarina, artista e instructora de danza en Jamaica, participando en producciones de entretenimiento y presentaciones escénicas.

LaToya Malcolm (Instagram)

Entre sus apariciones más recientes destacó su participación en el programa matutino Smile Jamaica, donde mostró parte de su trabajo como bailarina.

En sus redes sociales también compartía con frecuencia imágenes de sus proyectos profesionales, viajes y actividades personales, además de mantenerse cercana al mundo de los concursos de belleza. En abril de este año, incluso felicitó públicamente a la ganadora de Miss Jamaica Bikini International 2026, demostrando que seguía vinculada con la organización.

LaToya Malcolm (Instagram)

Uno de los momentos más significativos de su carrera ocurrió en 2024, cuando se preparaba para competir por el título de Miss Jamaica Bikini International. En medio de los entrenamientos enfrentó la muerte de su padre, una pérdida que marcó profundamente ese periodo.

Pese al duelo, Malcolm decidió continuar con su preparación y, tras conquistar la corona, dedicó el triunfo a la memoria de su padre.

LaToya Malcolm estuvo Comprometida con su comunidad

Además de su faceta artística, LaToya Malcolm participó en proyectos comunitarios enfocados en brindar capacitación, herramientas y oportunidades a adolescentes en Jamaica.

LaToya Malcolm (Instagram)

Ese trabajo social también fue recordado tras conocerse su fallecimiento, ya que quienes colaboraron con ella destacaron su compromiso por impulsar a los jóvenes y utilizar su plataforma para generar un impacto positivo.

La muerte de la actriz, bailarina y reina de belleza ha causado conmoción entre seguidores de los certámenes y la comunidad artística jamaicana, mientras familiares, amigos y organizaciones continúan despidiéndola con mensajes de cariño y reconocimiento.