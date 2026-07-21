El mundo de los certámenes de belleza está de luto. LaToya Malcolm, quien participó como finalista en Miss Universo Jamaica 2024 y más tarde obtuvo el título de Miss Jamaica Bikini International 2024, falleció a los 35 años. La noticia fue confirmada por la organización de Miss Universo Jamaica a través de un mensaje publicado en sus redes sociales. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.
¿Quién era LaToya Malcolm, reina de belleza y finalista de Miss Universo Jamaica, que murió a los 35 años?
Muere LaToya Malcolm, reina de Belleza exparticipante de Miss Universo Jamaica, a los 35 Años
La organización compartió un retrato de LaToya Malcolm acompañado de una despedida en la que recordó su paso por el certamen y expresó sus condolencias a sus seres queridos.
"Nos entristece profundamente el fallecimiento de LaToya Malcolm, exalumna de MUJ, quien participó con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024”, dice el mensaje.
“Nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos", se agregó..
El mensaje generó numerosas reacciones de seguidores, exconcursantes y personas cercanas a la modelo, quienes destacaron su calidez y el impacto que dejó tanto dentro como fuera de las pasarelas.
¿Quién era LaToya Malcolm, reina de belleza y finalista de Miss Universo Jamaica, que murió a los 35 años?
Aunque su nombre ganó notoriedad durante Miss Universo Jamaica 2024, LaToya Malcolm ya contaba con una amplia trayectoria en el mundo artístico. Durante más de una década trabajó como actriz, bailarina, artista e instructora de danza en Jamaica, participando en producciones de entretenimiento y presentaciones escénicas.
Entre sus apariciones más recientes destacó su participación en el programa matutino Smile Jamaica, donde mostró parte de su trabajo como bailarina.
En sus redes sociales también compartía con frecuencia imágenes de sus proyectos profesionales, viajes y actividades personales, además de mantenerse cercana al mundo de los concursos de belleza. En abril de este año, incluso felicitó públicamente a la ganadora de Miss Jamaica Bikini International 2026, demostrando que seguía vinculada con la organización.
Uno de los momentos más significativos de su carrera ocurrió en 2024, cuando se preparaba para competir por el título de Miss Jamaica Bikini International. En medio de los entrenamientos enfrentó la muerte de su padre, una pérdida que marcó profundamente ese periodo.
Pese al duelo, Malcolm decidió continuar con su preparación y, tras conquistar la corona, dedicó el triunfo a la memoria de su padre.
LaToya Malcolm estuvo Comprometida con su comunidad
Además de su faceta artística, LaToya Malcolm participó en proyectos comunitarios enfocados en brindar capacitación, herramientas y oportunidades a adolescentes en Jamaica.
Ese trabajo social también fue recordado tras conocerse su fallecimiento, ya que quienes colaboraron con ella destacaron su compromiso por impulsar a los jóvenes y utilizar su plataforma para generar un impacto positivo.
La muerte de la actriz, bailarina y reina de belleza ha causado conmoción entre seguidores de los certámenes y la comunidad artística jamaicana, mientras familiares, amigos y organizaciones continúan despidiéndola con mensajes de cariño y reconocimiento.