"Voy a disfrutar este amor mientras dure": Andrea Legarreta habla de la posibilidad de casarse con Luis Carlos Origel

Durante un encuentro con la prensa, señaló que después de enfrentar momentos complicados, hoy vive una etapa de plenitud que disfruta plenamente junto a sus seres queridos.

"Me siento feliz, plena y agradecida. Tuve épocas duras, como todos los seres humanos, pero hoy estoy en una etapa donde me siento amada, valorada y con mucha paz", expresó.

Andrea Legarreta dice que su divorcio de Erik Rubín está por concluir

Legarreta también actualizó el estado de su proceso de divorcio con Erik Rubín, con quien anunció su separación en 2023 tras más de dos décadas de matrimonio.

Andrea Legarreta vive un gran momento (Instagram)

La presentadora explicó que los trámites ya se encuentran en la recta final y reiteró que ambos mantienen una buena relación, aunque tienen claro que su historia como pareja terminó.

"Ya estamos en estos últimos detalles. Obviamente nosotros tenemos claro que pareja no somos, que estamos felices de que el otro esté feliz", comentó.