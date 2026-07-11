A poco de celebrar su cumpleaños, Andrea Legarreta compartió que atraviesa un momento de estabilidad tanto en lo personal como en lo profesional. La conductora afirmó sentirse agradecida por la salud, el trabajo, su familia y la relación sentimental que mantiene con Luis Carlos Origel.
"Voy a disfrutar este amor mientras dure": Andrea Legarreta habla de la posibilidad de casarse con Luis Carlos Origel
Durante un encuentro con la prensa, señaló que después de enfrentar momentos complicados, hoy vive una etapa de plenitud que disfruta plenamente junto a sus seres queridos.
"Me siento feliz, plena y agradecida. Tuve épocas duras, como todos los seres humanos, pero hoy estoy en una etapa donde me siento amada, valorada y con mucha paz", expresó.
Andrea Legarreta dice que su divorcio de Erik Rubín está por concluir
Legarreta también actualizó el estado de su proceso de divorcio con Erik Rubín, con quien anunció su separación en 2023 tras más de dos décadas de matrimonio.
La presentadora explicó que los trámites ya se encuentran en la recta final y reiteró que ambos mantienen una buena relación, aunque tienen claro que su historia como pareja terminó.
"Ya estamos en estos últimos detalles. Obviamente nosotros tenemos claro que pareja no somos, que estamos felices de que el otro esté feliz", comentó.
¿Andrea Legarreta piensa casarse con Luis Carlos Origel?
Aunque reconoció que vive un momento muy feliz con Luis Carlos Origel, Andrea Legarreta dejó claro que, por ahora, no tiene planes de casarse ni de vivir junto a su pareja.
"Hoy por hoy te digo que no está en mis planes", respondió al ser cuestionada sobre un posible matrimonio.
Sin embargo, también admitió que la experiencia le ha enseñado a no hacer afirmaciones definitivas, pues en el pasado descartó situaciones que finalmente terminaron ocurriendo, como iniciar una relación con alguien menor que ella.
La conductora de Hoy también respondió a quienes cuestionan la duración de su relación sentimental y aseguró que prefiere concentrarse en el presente en lugar de anticipar el futuro.
"Es un día a la vez. ¿Cuánto dure? Pues lo que me dure. Al final ni siquiera sabemos cuánto va a durar uno. Lo que yo tengo hoy en la vida, este amor, esta historia, así como estoy con mis niñas y con mi trabajo, hoy lo voy a disfrutar al máximo", afirmó.
Para Legarreta, la prioridad es vivir plenamente la etapa que atraviesa sin preocuparse por escenarios futuros, siempre que sus decisiones no afecten a otras personas.
Andrea Legarreta cumple 55 años y prepara fiesta familiar
Como parte de los festejos por su cumpleaños número 55, Andrea Legarreta adelantó que celebrará con una cena familiar y que también contempla dedicar parte del fin de semana a descansar.
Explicó que, más que organizar una gran fiesta, busca pasar tiempo con las personas cercanas y regalarse un momento de tranquilidad, incluso con la posibilidad de acudir a un spa para relajarse durante el día de su aniversario de nacimiento.
Con información de Agencia México