Lejos de los conflictos que suelen rodear a las separaciones de famosos, Erik Rubín y Andrea Legarreta volvieron a demostrar que su prioridad sigue siendo la familia. La conductora, el cantante, sus respectivas nuevas parejas y sus dos hijas, Mía y Nina, se reunieron para ir juntos al partido México contra Chequia el pasado miércoles, situación que generó controversia en redes sociales.
Critican a Andrea Legarreta y Erik Rubín por juntar a sus nuevas parejas; el cantante enfrenta a haters
El pasado 25 de junio, el cantante Erik Rubín compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías tomadas durante el encuentro entre México y Chequia, celebrado en el Estadio Ciudad de México como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
En las imágenes aparece acompañado por Andrea Legarreta, sus hijas Mía y Nina Rubín, su actual pareja, Geraldine, y Luis Carlos Origel, pareja de la conductora. Todos posaron sonrientes con camisetas de la Selección Mexicanam, salvo Erik, quien optó por una playera retro con la palabra "México", mientras disfrutaban del ambiente previo al partido.
Junto a la publicación, el exintegrante de Timbiriche celebró el triunfo del Tricolor con un breve mensaje: "¡Viva México, cabr*nes! Gracias por su entrega, gracias por una noche mágica."
Reunión de Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus respectivas parejas divide opiniones
Aunque cientos de seguidores celebraron la madurez con la que la expareja ha decidido mantener su relación familiar tras el divorcio, otros cuestionaron que continúen compartiendo momentos junto a sus nuevas parejas. La conversación rápidamente se trasladó a otras plataformas, donde algunos usuarios calificaron la dinámica como un ejemplo de madurez, mientras que otros consideraron que mantener una convivencia tan cercana después de la separación resulta difícil de entender; otros incluso señalaron que solo buscaban llamar la atención.
Erik Rubín enfrenta a críticos
A diferencia de otras ocasiones, Erik decidió responder directamente a las críticas. A través de sus historias de Instagram, el cantante publicó un mensaje en el que dejó clara su postura frente a quienes cuestionan la relación que mantiene con Andrea Legarreta.
"Me da risa ver cómo hay gente que se retuerce por ver feliz a otros. ¿Y por qué les puede tanto? Pues la respuesta es obvia y sencilla. ¿No creen?"
Sus palabras fueron respaldadas por cientos de seguidores, quienes destacaron la forma en que ambos han priorizado el bienestar de sus hijas por encima de cualquier diferencia personal.
"Solo veo personas maduras"; "Ojalá todos los divorcios terminaran así"; "Es un gran ejemplo para Mía y Nina", fueron algunos de los mensajes de apoyo que recibió el cantante.
Una familia que decidió reinventarse
Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron el fin de su matrimonio en febrero de 2023, después de más de 22 años juntos. Desde entonces han insistido en que, aunque su relación de pareja terminó, su proyecto como familia permanece intacto.