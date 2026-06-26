Critican a Andrea Legarreta y Erik Rubín por juntar a sus nuevas parejas; el cantante enfrenta a haters

El pasado 25 de junio, el cantante Erik Rubín compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías tomadas durante el encuentro entre México y Chequia, celebrado en el Estadio Ciudad de México como parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En las imágenes aparece acompañado por Andrea Legarreta, sus hijas Mía y Nina Rubín, su actual pareja, Geraldine, y Luis Carlos Origel, pareja de la conductora. Todos posaron sonrientes con camisetas de la Selección Mexicanam, salvo Erik, quien optó por una playera retro con la palabra "México", mientras disfrutaban del ambiente previo al partido.

Junto a la publicación, el exintegrante de Timbiriche celebró el triunfo del Tricolor con un breve mensaje: "¡Viva México, cabr*nes! Gracias por su entrega, gracias por una noche mágica."

Andrea Legarreta, Erik Rubín, sus parejas y sus hijas disfrutaron juntos del partido de México contra Chequia en el Mundial. (Instagram)

Reunión de Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus respectivas parejas divide opiniones

Aunque cientos de seguidores celebraron la madurez con la que la expareja ha decidido mantener su relación familiar tras el divorcio, otros cuestionaron que continúen compartiendo momentos junto a sus nuevas parejas. La conversación rápidamente se trasladó a otras plataformas, donde algunos usuarios calificaron la dinámica como un ejemplo de madurez, mientras que otros consideraron que mantener una convivencia tan cercana después de la separación resulta difícil de entender; otros incluso señalaron que solo buscaban llamar la atención.

Andrea Legarreta, Erik Rubín, sus parejas y sus hijas disfrutaron juntos del partido de México contra Chequia en el Mundial. (Instagram)

Erik Rubín enfrenta a críticos

A diferencia de otras ocasiones, Erik decidió responder directamente a las críticas. A través de sus historias de Instagram, el cantante publicó un mensaje en el que dejó clara su postura frente a quienes cuestionan la relación que mantiene con Andrea Legarreta.