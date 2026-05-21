Andrea Legarreta defiende a Mía Rubín y asegura que sus hijas no consiguen trabajo por ser famosas

Andrea Legarreta reaccionó de manera contundente a las recientes declaraciones de su hija Mía Rubín, quien se autonombró una “nepo baby” durante una entrevista, término utilizado en redes sociales para referirse a los hijos de celebridades que presuntamente obtienen oportunidades gracias a sus apellidos.
La conductora de Hoy defendió a la joven cantante y aseguró que su respuesta fue inteligente e incluso una forma de burlarse de toda la polémica que suele rodear a los hijos de famosos.
“Yo te digo la verdad, yo creo que ella es una respuesta al final muy inteligente, hasta burlándose un poquito de lo que sucede”, comentó Andrea.
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Andrea Legarreta asegura que a sus hijas les han dicho no muchas veces en los castings
Andrea Legarreta lamentó que constantemente exista una tendencia en redes sociales a descalificar a los hijos de las celebridades únicamente por su origen familiar, sin reconocer el esfuerzo que también realizan para abrirse camino.
“De pronto la gente decide descalificar y tratar mal a los chavos que son hijos de famosos, nada más por eso, por ser hijos de famosos”, dijo la también actriz.
La conductora de Hoy dejó en claro que, aunque tanto ella como Erik Rubín conocen personas dentro del medio artístico, eso no garantiza el éxito profesional de sus hijas.
“Tal vez por eso al final dijo, pues ponle que, si así les dicen, pues sí, pero no es que consigan el trabajo por ser hijos de quién”, subrayó.
Incluso reveló que tanto Mía como Nina han enfrentado rechazos y procesos difíciles en distintos castings.
“Si el casting no se lo ganan, no se lo han ganado. Les han dicho no muchas veces”, reveló Andrea.
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Andrea Legarreta se pronuncia en contra de la violencia digital y el ciberacoso
Andrea Legarreta también aprovechó para enviar un mensaje sobre la violencia que suele existir en redes sociales y aseguró que muchas veces los comentarios agresivos reflejan más el estado emocional de quien escribe que de la persona atacada.
“¿Te digo la verdad?, yo ya no puedo mandarles ningún mensaje a los internautas. Lo que creo es que a veces te llenan así, te bañan de amor y a veces te bañan de cosas que traen ellos adentro”, explicó.
La conductora hizo una reflexión sobre quienes utilizan las plataformas digitales para insultar, juzgar o desearle cosas negativas a otras personas.
“Si tú decides escribirle algo horrible, desearle la muerte a alguien, o juzgar a alguien, o decirle cosas horribles, o afirmar cosas que ni te constan, pues es mejor que te observes”, señaló.
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Nina Rubín se prepara para mudarse a Londres
Por otra parte, Andrea Legarreta confirmó que su hija menor, Nina Rubín, continúa preparándose para mudarse a Londres luego de haber obtenido una beca, aunque explicó que todavía existen varios procesos importantes antes de concretar el viaje.
“Ella está bien, lo que pasa es que, bueno, esto toma un proceso importante, todo, todo, pasito a pasito, la beca, el lugar donde va a vivir, el esto, el otro, los costos”.
La también actriz reveló que madre e hija hicieron un pacto para no compartir demasiados detalles hasta que todo esté completamente confirmado.
“Ella me decía: ‘No, mejor ya que fuera así ya de... Yo estando allá’. ‘Bueno mamita, pues tenía que presumir’”.
Andrea confesó sentirse profundamente orgullosa tanto de Nina como de Mía por el camino que han construido. “Muy orgullosa de las dos”, remarcó.
Andrea Legarreta y Erik Rubín se echan porras el uno al otro
Finalmente, la presentadora habló de la excelente relación que mantiene con su exesposo, Erik Rubín, y recordó lo difícil que fue para ambos convertirse en padres, pues atravesaron varios tratamientos antes de lograr formar la familia que hoy tanto disfrutan.
“Erik y yo somos familia pues y nos comentamos, nos aconsejamos, nos echamos porras”.
La conductora recordó que convertirse en padres fue uno de los mayores sueños de ambos y aseguró que sus hijas siempre han sido la prioridad más importante en sus vidas.
“Nos costó muchísimo trabajo ser papás, nos tomó mucho tiempo, estuvimos ahí en tratamientos, o sea, fue muy difícil”.
Y sentenció: “Cuando las tuvimos, siempre han sido nuestra prioridad. Entonces, estamos muy orgullosos de las dos. Creo que hemos hecho un gran trabajo con esos tesoros”.