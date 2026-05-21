Andrea Legarreta defiende a Mía Rubín y asegura que sus hijas no consiguen trabajo por ser famosas

Andrea Legarreta asegura que a sus hijas les han dicho no muchas veces en los castings

Andrea Legarreta lamentó que constantemente exista una tendencia en redes sociales a descalificar a los hijos de las celebridades únicamente por su origen familiar, sin reconocer el esfuerzo que también realizan para abrirse camino.

Andrea Legarreta junto a sus hijas Mía y Nina. (Instagram)

“De pronto la gente decide descalificar y tratar mal a los chavos que son hijos de famosos, nada más por eso, por ser hijos de famosos”, dijo la también actriz.

La conductora de Hoy dejó en claro que, aunque tanto ella como Erik Rubín conocen personas dentro del medio artístico, eso no garantiza el éxito profesional de sus hijas.

“Tal vez por eso al final dijo, pues ponle que, si así les dicen, pues sí, pero no es que consigan el trabajo por ser hijos de quién”, subrayó.

Nina Rubín y Andrea Legarreta (Instagram)

Incluso reveló que tanto Mía como Nina han enfrentado rechazos y procesos difíciles en distintos castings.

“Si el casting no se lo ganan, no se lo han ganado. Les han dicho no muchas veces”, reveló Andrea.