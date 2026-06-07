Después de varios años enfocada en su familia y en reconstruir su vida tras la separación de Erik Rubín, Andrea Legarreta decidió darse una nueva oportunidad en el amor. La conductora de Hoy compartió detalles sobre el inicio de su relación con Luis Carlos Origel, un romance que hizo público a principios de 2026 y que, según contó, nació de una amistad de muchos años.
Andrea Legarreta revela el momento en que le confesó a Erik Rubín su romance con Luis Carlos Origel
Andrea Legarreta revela cómo nació su romance con Luis Carlos Origel
Durante una entrevista en el podcast Conquista Tu Mundo, de Johnny Abraham, Andrea Legarreta explicó que el proceso para volver a abrirse sentimentalmente no fue inmediato.
“Realmente fueron tres años que me tomó, desde la separación hasta que empecé con Luis Carlos, como de verdad aceptar tener algo con alguien”.
La conductora recordó que conoce a Luis Carlos Origel desde hace más de una década y que, durante todo ese tiempo, la relación se mantuvo en un plano de respeto y amistad, incluso cuando ella aún estaba casada con Erik Rubín.
“Siempre nos cayó muy bien, se hizo amigo de la familia de otros amigos que tenemos en común. Nada, nunca hubo coqueteo, a mí me parecía muy guapo, pero la realidad es que no hubo ni un coqueteo ni nada, él es respetuoso, caballero, finísima persona, nunca nada, también tuvo cierta amistad con Erik”.
Cuando comenzaron a salir, Andrea decidió ser clara sobre lo que buscaba en una relación. La conductora confesó que ya no estaba dispuesta a guardar sus sentimientos o expectativas por temor a incomodar a la otra persona.
“No tengo nada con nadie, mucho menos me besuqueo, ni nada de esas cosas, y pensándolo bien no me gustaría que tú sí. Él me dijo: ‘¿quieres exclusividad?’, le dije pues ya no estoy dispuesta a quedarme sin decir lo que siento ni lo que quiero, ‘si no estás de acuerdo no pasa nada. O sea, aquí no. Si no estás de acuerdo, lo entiendo y te apoyo. Solo te digo que es lo que yo quiero’. Y entonces le dije: ‘piénsalo’, y ya me dijo ‘sí quiero eso’ y desde ahí, como desde octubre, oficialmente lo dijimos en enero, después me pidió que fuera su novia”.
La reacción de Erik Rubín al enterarse del romance de Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel
Andrea Legarreta también contó cómo le comunicó a Erik Rubín que estaba comenzando una relación seria. Según explicó, ambos habían acordado informarse mutuamente cuando alguno iniciara una historia importante.
“Le conté a Erik, porque yo creo que algo se me notaba, todos decían ‘anda con alguien’ y él y yo habíamos quedado en que cuando tuviéramos una relación importante nos lo íbamos a compartir. Mis hijas me dijeron: ‘ya me preguntó mi papá’ y me dijo: ‘¿lo conocen? ¿y quién es?’, respondieron: ‘pregúntale a ella’. Entonces ya le dije: ‘oye Pelón, es que le preguntaste a las niñas y que crees, pues que sí’ y me dijo: ‘¿en serio?’ y dijo: ‘¿y quién es?’ y le dije: ‘de verdad no tienes ni idea’, pensó un segundo y me dijo: ‘¿Luis Carlos?’. Me dice: ‘No sabes el gusto que me da, es un tipazo’, me dijo literal: ‘Yo lo adoro, a mí lo que me preocupaba era que estuviera con alguien que no te valorara’, nos dimos un abrazo, fue muy bonito”.
La conductora aseguró que, pese al fin de su matrimonio, ella y Erik han logrado construir una relación basada en el respeto, el cariño y el bienestar de sus hijas, algo que reconoce que no siempre es fácil de entender para quienes los observan desde fuera.
“Al final es lo que los dos queremos, a la gente le cuesta entender que hay buena onda, un amor desde otro lugar, que viajemos juntos”.
Las declaraciones de Andrea muestran una etapa de estabilidad personal, en la que ha encontrado el equilibrio entre una nueva relación sentimental y la dinámica familiar que mantiene junto a Erik Rubín, con quien continúa compartiendo una relación cercana por el bienestar de sus hijas.