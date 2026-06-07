Andrea Legarreta revela el momento en que le confesó a Erik Rubín su romance con Luis Carlos Origel

Andrea Legarreta revela cómo nació su romance con Luis Carlos Origel

Durante una entrevista en el podcast Conquista Tu Mundo, de Johnny Abraham, Andrea Legarreta explicó que el proceso para volver a abrirse sentimentalmente no fue inmediato.

“Realmente fueron tres años que me tomó, desde la separación hasta que empecé con Luis Carlos, como de verdad aceptar tener algo con alguien”.

Luis Carlos Origel y Andrea Legarreta (Instagram)

La conductora recordó que conoce a Luis Carlos Origel desde hace más de una década y que, durante todo ese tiempo, la relación se mantuvo en un plano de respeto y amistad, incluso cuando ella aún estaba casada con Erik Rubín.

“Siempre nos cayó muy bien, se hizo amigo de la familia de otros amigos que tenemos en común. Nada, nunca hubo coqueteo, a mí me parecía muy guapo, pero la realidad es que no hubo ni un coqueteo ni nada, él es respetuoso, caballero, finísima persona, nunca nada, también tuvo cierta amistad con Erik”.

Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel

(Instagram)

Cuando comenzaron a salir, Andrea decidió ser clara sobre lo que buscaba en una relación. La conductora confesó que ya no estaba dispuesta a guardar sus sentimientos o expectativas por temor a incomodar a la otra persona.

“No tengo nada con nadie, mucho menos me besuqueo, ni nada de esas cosas, y pensándolo bien no me gustaría que tú sí. Él me dijo: ‘¿quieres exclusividad?’, le dije pues ya no estoy dispuesta a quedarme sin decir lo que siento ni lo que quiero, ‘si no estás de acuerdo no pasa nada. O sea, aquí no. Si no estás de acuerdo, lo entiendo y te apoyo. Solo te digo que es lo que yo quiero’. Y entonces le dije: ‘piénsalo’, y ya me dijo ‘sí quiero eso’ y desde ahí, como desde octubre, oficialmente lo dijimos en enero, después me pidió que fuera su novia”.