Andrea Legarreta revela la verdadera causa de la muerte del papá de Pablo Lyle

Andrea Legarreta explicó que Jorge Lyle falleció el sábado 13 de junio de 2026, a los 77 años, luego de enfrentar un delicado estado de salud que se complicó tras una operación de cadera. La conductora aclaró que, aunque al principio trascendió que una caída había sido la causa de su muerte, la situación fue diferente, pues el deterioro físico derivado de la operación fue determinante.

Pablo Lyle (Instagram)

“En realidad el señor hace unos meses tuvo una caída que le generó un problema de cadera y entonces lo operaron. […] Bueno, estuvo muy delicadito ya hacia el final, pero no fue la caída, sino obviamente la cirugía (lo que agravó) el estado de salud”, explicó.

La conductora añadió que Jorge Lyle también padecía demencia senil, condición que complicó aún más su recuperación durante los últimos meses.

Otro de los temas que abordó la conductora fue la información que apuntaba a que Pablo Lyle había solicitado un permiso humanitario para visitar a su papá y que se le había sido negado.

“Se dijo que Pablo había pedido permiso para poder asistir, pero en realidad no fue así. Estos permisos se le otorgan a ciertos presos que tienen a un familiar en el lugar donde está la prisión o cercano, es muy difícil conseguir un permiso así, no lo pidieron”, afirmó.