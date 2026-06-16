La muerte de Jorge Lyle , papá del actor Pablo Lyle, generó diversas versiones sobre las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento. Sin embargo, durante el programa Hoy, Andrea Legarreta compartió detalles sobre la situación y aclaró algunos de los rumores que circularon en los últimos días.
Andrea Legarreta revela la verdadera causa de la muerte del papá de Pablo Lyle
Andrea Legarreta revela la verdadera causa de la muerte del papá de Pablo Lyle
Andrea Legarreta explicó que Jorge Lyle falleció el sábado 13 de junio de 2026, a los 77 años, luego de enfrentar un delicado estado de salud que se complicó tras una operación de cadera. La conductora aclaró que, aunque al principio trascendió que una caída había sido la causa de su muerte, la situación fue diferente, pues el deterioro físico derivado de la operación fue determinante.
“En realidad el señor hace unos meses tuvo una caída que le generó un problema de cadera y entonces lo operaron. […] Bueno, estuvo muy delicadito ya hacia el final, pero no fue la caída, sino obviamente la cirugía (lo que agravó) el estado de salud”, explicó.
La conductora añadió que Jorge Lyle también padecía demencia senil, condición que complicó aún más su recuperación durante los últimos meses.
Otro de los temas que abordó la conductora fue la información que apuntaba a que Pablo Lyle había solicitado un permiso humanitario para visitar a su papá y que se le había sido negado.
“Se dijo que Pablo había pedido permiso para poder asistir, pero en realidad no fue así. Estos permisos se le otorgan a ciertos presos que tienen a un familiar en el lugar donde está la prisión o cercano, es muy difícil conseguir un permiso así, no lo pidieron”, afirmó.
Andrea Legarreta destaca la fortaleza de la familia Lyle
Andrea Legarreta indicó que conoce de cerca la situación debido a la buena relación que mantiene con la familia del actor, particularmente con Silvia, hermana de Pablo.
Durante el programa, la conductora destacó la fortaleza con la que la familia de Pablo Lyle ha enfrentado este proceso y aseguró que Jorge Lyle estuvo rodeado del cariño de sus seres queridos.
Además, comentó que el actor ha experimentado una transformación importante a nivel personal durante el tiempo que ha estado en la prisión de Miami, refiriéndose al “crecimiento espiritual” que ha tenido desde que inició su proceso legal en Estados Unidos.
Actualmente, Pablo Lyle cumple una condena por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, derivada de una pelea ocurrida en Miami en 2019, caso por el que fue sentenciado en febrero de 2023 a cinco años de prisión, ocho años de libertad condicional, y 100 horas de servicio comunitario, de los cuales lleva poco más de tres años cumpliendo su sentencia.