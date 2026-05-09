“Me gustaría abrazarla”: Andrea Legarreta llora al recordar a su mamá en el Día de las Madres

El festejo por el Día de las Madres en el programa Hoy volvió a ser un momento de reflexión y sentimientos encontrados para Andrea Legarreta. La conductora compartió conmovida que esta fecha la vive por segundo año sin la presencia física de su mamá, quien falleció el 30 de julio de 2023, una ausencia que aún le pesa profundamente.

“Hoy soy esa niña a la que su papá no la llevaría al festival”, confesó entre lágrimas en una de las secciones del programa, describiendo la sensación de vacío que la acompaña en una fecha tan especial.

