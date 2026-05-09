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Espectáculos

“Me gustaría abrazarla”: Andrea Legarreta llora al recordar a su mamá en el Día de las Madres

Andrea Legarreta dejó ver cómo la pérdida de su mamá es un episodio difícil de llevar, sobre todo al acercarse la celebración del 10 de mayo.
sáb 09 mayo 2026 01:13 PM
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Andrea Legarreta lloró en 'Hoy' al recordar a su mamá (Instagram/andrealegarreta)

El festejo por el Día de las Madres en el programa Hoy volvió a ser un momento de reflexión y sentimientos encontrados para Andrea Legarreta. La conductora compartió conmovida que esta fecha la vive por segundo año sin la presencia física de su mamá, quien falleció el 30 de julio de 2023, una ausencia que aún le pesa profundamente.

“Hoy soy esa niña a la que su papá no la llevaría al festival”, confesó entre lágrimas en una de las secciones del programa, describiendo la sensación de vacío que la acompaña en una fecha tan especial.

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Andrea Legarreta llora en 'Hoy' al recordar a su mamá previo al 10 de mayo

Andrea reconoció que, aunque procura honrar la memoria de su madre cada día, este año la nostalgia se intensificó: “Es extraño porque ya es el segundo año sin ella… Me gustaría tenerla conmigo. La siento, pero me falta el físico. Me gustaría abrazarla, olerla y besoquearla”.

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Isabel Martínez, mamá de Andrea Legarreta, falleció en 2023 (Instagram)

Con palabras llenas de amor, recordó la entrega y dulzura de su mamá, quien fue inspiración para que ella misma soñara con vivir esa experiencia. “Fue una gran mamá. Me sentí muy amada, mis hermanos también. Ella hizo que me dieran ganas de ser mamá, porque lo que yo vivía con ella, sus juegos, su amor, su dulzura, me hicieron querer vivirlo con un ser nacido de mí”, añadió.

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Las hijas de Andrea Legarreta animan a la conductora en este Día de las Madres

Andrea Legarreta también destacó que sus hijas son el reflejo de ese sueño cumplido y la razón que le da fuerza para seguir adelante.

“Mis niñas son mi sueño hecho realidad. Son dos muchachitas muy lindas. Estoy muy orgullosa de ellas. Muy feliz celebrando haber tenido a esa mamá, que de alguna manera está conmigo, y también celebrando el serlo”, dijo la conductora.

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Andrea Legarreta abrió su corazón al acercarse el Día de las Madres (Instagram)

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El capítulo más difícil en la vida de Andrea Legarreta

El fallecimiento de su madre marcó un antes y un después en su vida. Legarreta ha compartido en diversas ocasiones que la ausencia le ha enseñado a valorar aún más los recuerdos, las enseñanzas y el amor que recibió.

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Andrea Legarreta y su familia (Instagram)

Ahora, entre lágrimas y gratitud, Andrea demuestra que la memoria de su madre sigue viva en cada gesto, en cada palabra y en el amor que ahora ella misma entrega a sus hijas, por lo que este 10 de mayo se convertirá en una celebración donde la nostalgia se transformará en fuerza y la ausencia en presencia eterna.

Con información de Agencia México

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Andrea Legarreta

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