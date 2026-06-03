Nina Rubín recuerda el bullying que enfrentó por ser hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín: “Me volví fuerte por eso”

Nina Rubín sufrió de bullying por ser hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín

Nina Rubín recordó que desde pequeña estuvo expuesta a constantes críticas por ser hija de dos figuras públicas, una situación que en ocasiones derivó en rechazo y comentarios negativos.

“A mí me tocó el bullying... Porque luego eso no te sientes como parte de... O luego en las redes te dicen: ‘Ay, no, esta niña sí, esta niña tal’. Y luego es muy fuerte porque cuando no sabes discernir entre qué sí, qué no, te lo tomas personal. Y eso es muy peligroso”, confesó.

Andrea Legarreta, Mía, Erick y Nina Rubín (Instagram)

Con el tiempo, la joven comprendió que las críticas no determinan quién es realmente y que debía construir su propia identidad lejos de las opiniones de los demás..

“Hasta después, ya creciendo ya me di cuenta de eso, de que nadie te puede venir a decir quién eres”, agregó durante un encuentro con un grupo de reporteros.

La lección que recibió Nina Rubín de sus papás

Nina Rubín explicó que logró atravesar esa etapa gracias al apoyo de sus papás, Andrea Legarreta y Erik Rubín , quienes siempre la impulsaron a confiar en sí misma y a no permitir que los comentarios de otras personas definieran su valor.

“Pues tengo dos papás increíbles y que siempre me impulsaron y me dijeron: ‘Oye… Defiéndete, o sea, no tienen por qué’”, relató.



Además, aseguró que en casa aprendió una forma diferente de entender las agresiones, enfocándose en el origen de las conductas de quienes la atacaban.

“Siempre crecí en un ambiente donde me enseñaron a tener inteligencia emocional y a decir: ‘A ver, ¿por qué está llegando esta persona a molestarme? No es porque haya algo malo conmigo, es porque ellos tienen temas, ¿sabes?’. Entonces como que lo entiendes de esa forma y empiezas a volverte más fuerte. Yo me volví muy fuerte por eso”, expresó.