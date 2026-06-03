Nina Rubín recuerda el bullying que enfrentó por ser hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín: “Me volví fuerte por eso”

Aunque crecer en una familia conocida le abrió algunas puertas a Nina Rubín, también le implicó enfrentar situaciones difíciles desde edad temprana. La joven habló recientemente sobre las experiencias de bullying que vivió en la escuela y cómo los comentarios que recibía, tanto en persona como en redes sociales, llegaron a afectarla emocionalmente.
La actriz reconoció que durante años tuvo que aprender a lidiar con las críticas y con la sensación de no encajar, una experiencia que, asegura, terminó fortaleciendo su carácter gracias al apoyo de sus papás, Andrea Legarreta y Erik Rubín.
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Nina Rubín sufrió de bullying por ser hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín
Nina Rubín recordó que desde pequeña estuvo expuesta a constantes críticas por ser hija de dos figuras públicas, una situación que en ocasiones derivó en rechazo y comentarios negativos.
“A mí me tocó el bullying... Porque luego eso no te sientes como parte de... O luego en las redes te dicen: ‘Ay, no, esta niña sí, esta niña tal’. Y luego es muy fuerte porque cuando no sabes discernir entre qué sí, qué no, te lo tomas personal. Y eso es muy peligroso”, confesó.
Con el tiempo, la joven comprendió que las críticas no determinan quién es realmente y que debía construir su propia identidad lejos de las opiniones de los demás..
“Hasta después, ya creciendo ya me di cuenta de eso, de que nadie te puede venir a decir quién eres”, agregó durante un encuentro con un grupo de reporteros.
La lección que recibió Nina Rubín de sus papás
Nina Rubín explicó que logró atravesar esa etapa gracias al apoyo de sus papás, Andrea Legarreta y Erik Rubín, quienes siempre la impulsaron a confiar en sí misma y a no permitir que los comentarios de otras personas definieran su valor.
“Pues tengo dos papás increíbles y que siempre me impulsaron y me dijeron: ‘Oye… Defiéndete, o sea, no tienen por qué’”, relató.
Además, aseguró que en casa aprendió una forma diferente de entender las agresiones, enfocándose en el origen de las conductas de quienes la atacaban.
“Siempre crecí en un ambiente donde me enseñaron a tener inteligencia emocional y a decir: ‘A ver, ¿por qué está llegando esta persona a molestarme? No es porque haya algo malo conmigo, es porque ellos tienen temas, ¿sabes?’. Entonces como que lo entiendes de esa forma y empiezas a volverte más fuerte. Yo me volví muy fuerte por eso”, expresó.
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El sueño que llevará a Nina Rubín a Londres
Más allá de los retos que enfrentó durante su infancia, Nina Rubín atraviesa uno de los momentos más emocionantes de su carrera. La actriz fue aceptada en una prestigiosa escuela de actuación en Londres, donde comenzará una nueva etapa académica y profesional.
La joven contó que al principio mantuvo el proceso en secreto, incluso para sus propios papás.: “Yo dije: ‘No, todavía no le voy a decir a nadie’. Y me empezó a escribir gente: ‘Oye, felicidades’. Y yo: ‘¿Cómo?’. Y mi mamá me dijo: ‘Es que creo que dije en una entrevista’. Y ya, pues eso, me voy”, contó entre risas.
Nina explicó que decidió audicionar por curiosidad, sin imaginar que terminaría siendo aceptada: “Para mí desde la audición fue muy interesante porque yo lo hice nada más como de curiosidad. Ni siquiera les dije a mis papás que iba a audicionar”, reveló.
Sin embargo, conforme avanzó el proceso tuvo que compartir la noticia con su familia: “En la segunda ya les dije: ‘Oigan, fíjense que me estoy quedando aquí en Londres’. Y me dijeron: ‘¿Qué?, ¿cómo?’”.
La nueva aventura de Nina Rubín lejos de casa
Aunque se siente emocionada por esta oportunidad, Nina reconoció que también enfrenta sentimientos encontrados ante el reto de mudarse sola a otro país.
“Estoy muy nerviosa. Es muy fuerte. Hasta hace unos días me di cuenta de lo nerviosa que estoy. Porque claro, es dejar tu casa, tu familia, tu lugar seguro, tu idioma. Y es irte a enfrentar a un entrenamiento 24/7 de algo que te gusta hacer, pero a un nivel que te exige muchísimo”.
La joven confirmó que viajará a Inglaterra en septiembre y que será la única estudiante extranjera de su generación, un reto que enfrenta con entusiasmo.
“Es un hecho, sí. En septiembre. Al principio fue un shock para mis papás porque me dijeron: ‘¿Cómo? No nos avisaste’, pero después se dieron cuenta del nivel de la escuela, de todo el esfuerzo que tuve que poner. Fue un logro muy grande para mí”, concluyó.