Verónica Castro tendrá un documental sobre su vida que será estrenado en ViX, aseguran

La historia inédita detrás del look de 'Rosa Salvaje'

Como muestra de las anécdotas que podrían integrar el documental, Paty Chapoy reveló la historia poco conocida sobre la creación de la imagen de Rosa García, personaje que Verónica Castro interpretó en la telenovela Rosa Salvaje de 1987.

Según explicó, todo comenzó cuando la actriz terminó una producción de Los Ricos También Lloran, en la que Guillermo Capetillo daba vida a su hijo.

Verónica Castro protagonizó 'Rosa Salvaje' en 1987 (Cortesía / Televisa)

Poco después, el entonces presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Milmo, le anunció que iniciaría otra telenovela apenas una semana después, pero con un giro inesperado: ahora Capetillo sería su interés amoroso.

"La vida de Verónica es fuera de serie. Fuera de serie en todos los aspectos. Precisamente cuando termina una de sus novelas donde Capetillo era su hijo, Azcárraga le dice: 'En una semana empiezas otra. Y como hiciste muy buen papel con Capetillo, ahora quiero que sean pareja'. En la novela anterior había sido la mamá de Capetillo", recordó Pati.

Con el nuevo proyecto en marcha, Verónica Castro enfrentó otro desafío: definir la personalidad y la apariencia de una joven de origen humilde, rebelde y espontánea. Durante varios días realizó pruebas de vestuario, pero ninguna convencía a los productores.

La solución apareció de forma inesperada cuando su hijo Cristian Castro llegó a visitarla a Televisa vestido con una sudadera holgada y una gorra colocada hacia atrás.

"Verónica no sabía cómo vestir a su personaje de Rosa Salvaje. Y le dio vueltas y vueltas... Cristian llega a Televisa a ver a su mamá y llega Cristian con una sudadera ancha, con una boina al revés. Y Verónica dice: 'Así. Así me voy'. Y le dijo a su hijo: '¡Préstame tu ropa!'".

Verónica Castro protagonizó 'Rosa Salvaje' en 1987 (Cortesía / Televisa)

Chapoy relató que la actriz decidió presentarse con ese atuendo en una nueva prueba de imagen y la respuesta fue inmediata.

"Porque ya había hecho varios cast con lo que ella creía que podía ser su personaje y se lo habían bateado. Entonces, se pone la sudadera de Cristian, se pone la gorra hacia atrás, llega a que le hagan la prueba y en cuanto la vieron, dijeron: 'Así, así vas a ser Rosa Salvaje'".

Aquella combinación de ropa amplia, gorra invertida y actitud desenfadada terminó convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles de la telenovela, cuya protagonista se consolidó como uno de los personajes más emblemáticos de la televisión en español.