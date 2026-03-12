Ante ausencia de Verónica Castro en sus conciertos, Cristian le envía emotivo mensaje: “Gracias a mi mamá soy cantante”

Debido a que Verónica Castro no pudo asistir a los dos conciertos que su hijo ofreció en el Auditorio Nacional, Cristian Castro aprovechó le envió un emotivo mensaje a través de las cámaras de televisión, en el que reconoció lo importante que la actriz ha sido en su carrera como cantante.
“Querida madre, yo sé que eres muy fan de acá de Ventaneando y quiero mandarte un beso enorme. Te dedico todo el show, te dedico todos los shows. Estás en mi corazón toda la vida, toda el alma”, fue el mensaje que dedicó Cristian Castro a su mamá, Verónica Castro, luego de que la actriz no pudo acompañarlo en los conciertos que dio esta semana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Al hablar ante las cámaras del programa Ventaneando, el cantante de 51 años recordó a las dos mujeres fundamentales en su vida: su madre Verónica y su abuela Socorro, a quien en su primera presentación le dedicó el tema “Lloran las rosas”.
“Son mi todo. Imagínate que son mujeres ya impresionantemente importantes. Les dedico toda mi vida porque gracias a mi mamá yo soy cantante, ella me dio mi oportunidad”, aseguró Cristian en entrevista.
Cristian Castro agradece a las mujeres de su familia por impulsar su carrera y al público por asistir a sus conciertos
Cristian Castro recordó que su abuela también fue clave en su formación artística. “Ella me llevaba siempre a hacer fotonovelas, que yo las veo que aman esta carrera, la aman más que nada, así que yo la voy a amar también”, dijo y con estas palabras, el cantante subrayó que su vocación está marcada por el legado femenino de su familia.
A pesar de que recientemente se volvió viral al confesar que es fanático de “no hacer nada”, Cristian anunció que emprenderá una gira por México que abarcará más de 20 conciertos y que demuestra la popularidad de la que goza en el país.
“Y de verdad que sorprendido porque dicen que el primer Auditorio se vendió en 15 minutos o una hora, no sé. Y me emociona en el alma, la verdad, me emociona muchísimo que la gente quiera las entradas, quiera los tickets”, aseguró el cantante.
El entusiasmo del público lo ha motivado a seguir adelante con esta serie de presentaciones, que confirman su vigencia y el cariño que aún despierta entre sus seguidores. La rapidez con la que se agotaron las entradas es prueba del impacto que mantiene en la escena musical.
Cristian Castro, especialista en 'no hacer nada'
Cristian también compartió su rutina al terminar cada concierto, mostrando su lado más cotidiano y espontáneo.
“Pues generalmente siempre es (ir) a la ducha, ¿verdad? Rápidamente para quitarnos todo el sudor. Y después, pues hacer nada. Hoy los voy a enseñar a hacer nada”, bromeó.
Con estas declaraciones, el cantante dejó ver que, más allá de los reflectores, su vida está marcada por la gratitud hacia su madre y su abuela, el entusiasmo por su gira y la sencillez de disfrutar los momentos de descanso.
Su mensaje a Verónica Castro fue un recordatorio de que, aunque ella no pudo estar presente físicamente, sigue siendo el motor de su carrera y de su vida personal.
Con información de Agencia México