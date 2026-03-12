Ante ausencia de Verónica Castro en sus conciertos, Cristian le envía emotivo mensaje: “Gracias a mi mamá soy cantante”

Cristian Castro envía emotivo mensaje a Verónica Castro quien no pudo estar en sus conciertos del Auditorio Nacional

“Querida madre, yo sé que eres muy fan de acá de Ventaneando y quiero mandarte un beso enorme. Te dedico todo el show, te dedico todos los shows. Estás en mi corazón toda la vida, toda el alma”, fue el mensaje que dedicó Cristian Castro a su mamá, Verónica Castro, luego de que la actriz no pudo acompañarlo en los conciertos que dio esta semana en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Cristian Castro reconoció el importante papel que tuvo su mamá Verónica Castro para impulsar su carrera como cantante (Agencia México)

Al hablar ante las cámaras del programa Ventaneando, el cantante de 51 años recordó a las dos mujeres fundamentales en su vida: su madre Verónica y su abuela Socorro, a quien en su primera presentación le dedicó el tema “Lloran las rosas”.

“Son mi todo. Imagínate que son mujeres ya impresionantemente importantes. Les dedico toda mi vida porque gracias a mi mamá yo soy cantante, ella me dio mi oportunidad”, aseguró Cristian en entrevista.