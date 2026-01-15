Verónica Castro es hospitaliza por secuelas del accidente en elefante de Big Brother

Verónica Castro es hospitaliza por secuelas de su accidente en televisión

De acuerdo a la periodista Pati Chapoy la hospitalización de Verónica Castro se debe a la necesidad de recibir terapias especializadas para tratar las secuelas del accidente que sufrió la actriz en 2004 y que en su momento estuvo a punto de dejarla paralizada.

“Este día, Verónica Castro, con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para tomar terapia”, informó la periodista en el programa Ventaneando.

Verónica Castro (Getty Images)

La conductora explicó que las molestias físicas están relacionadas con el accidente que sufrió durante una transmisión de Big Brother VIP hace más de 20 años. “Hay que recordar que hace unos años tuvo una caída de un elefante. Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral, tiene algunos discos que le tuvieron que poner, ha sido un tema de toda la vida”, agregó.

Sin embargo, Chapoy confirmó que su internamiento no se trata de una emergencia: “Obviamente tiene dolores por todos lados y tomaron la decisión, junto con su médico, de estar uno o dos días hospitalizada para recibir terapia”, informó. "No (es una cirugía), es terapia”, recalcó.