Verónica Castro es hospitaliza por secuelas del accidente en elefante de Big Brother

Verónica Castrofue hospitalizada el miércoles 14 de enero luego de presentar molestias físicas relacionadas con el accidente que sufrió durante una transmisión de Big Brother VIP hace más de 20 años.
De acuerdo con información compartida por la periodista Pati Chapoy, la actriz, de 73 años, decidió ingresar al hospital por recomendación médica, con el objetivo de atender de manera oportuna esos malestares.
De acuerdo a la periodista Pati Chapoy la hospitalización de Verónica Castro se debe a la necesidad de recibir terapias especializadas para tratar las secuelas del accidente que sufrió la actriz en 2004 y que en su momento estuvo a punto de dejarla paralizada.
“Este día, Verónica Castro, con la recomendación de uno de sus médicos, tomó la decisión de internarse varios días en un hospital para tomar terapia”, informó la periodista en el programa Ventaneando.
La conductora explicó que las molestias físicas están relacionadas con el accidente que sufrió durante una transmisión de Big Brother VIP hace más de 20 años. “Hay que recordar que hace unos años tuvo una caída de un elefante. Esa caída la llevó a varias operaciones en la columna vertebral, tiene algunos discos que le tuvieron que poner, ha sido un tema de toda la vida”, agregó.
Sin embargo, Chapoy confirmó que su internamiento no se trata de una emergencia: “Obviamente tiene dolores por todos lados y tomaron la decisión, junto con su médico, de estar uno o dos días hospitalizada para recibir terapia”, informó. "No (es una cirugía), es terapia”, recalcó.
El accidente de Verónicas Castro
En 2004, durante la final de la tercera temporada de Big Brother VIP,Verónica Castrosorprendió al público al aparecer montando un elefante al inicio del programa.
Sin embargo, el ruido, el movimiento de las cámaras y la reacción del público alteraron al animal, que realizó movimientos bruscos y puso en riesgo a la conductora, quien estuvo a punto de caer.
Aunque en ese momento el incidente pareció no tener consecuencias graves, pues esa misma noche regresó al escenario para continuar la conducción del programa, con el paso de los meses la propia actriz reveló que había sufrido una fisura en la columna vertebral, además de otras lesiones que comprometieron seriamente su movilidad.
La actriz de 73 años sufrió fracturas en las vértebras cervicales y una lesión en el brazo izquierdo y ha tenido que someterse a varias cirugías, incluso le implantaron una prótesis de titanio en la columna en 2007.
Durante los últimos años, las consecuencias de este accidente han limitado la capacidad de Verónica Castro para trabajar, la actriz ha declarado que esa es una de las principales razones por las que no acepta proyectos tan largos y su retiro de la televisión.