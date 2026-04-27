Verónica Castro asistió a la gala de los Premios Aura 2026, donde fue reconocida con el galardón de Leyenda en honor a una trayectoria internacional de más de seis décadas en televisión, cine y teatro. Sin embargo, la presencia de la actriz no solo llamó la atención por este homenaje, sino también por su inesperada reacción ante el nuevo romance de su hijo, Cristian Castro, con la empresaria regiomontana Victoria Kühne .
Verónica Castro reacciona a la nueva novia de Cristian: “Está preciosa”
Verónica Castro reacciona al nuevo romance de Cristian con Victoria Kühne
Verónica Castro confirmó que ya tiene nueva nuera, luego de que la productora, compositora y empresaria regiomontana Victoria Kühne compartiera en Instagram una romántica fotografía junto a Cristian Castro durante un viaje a Nueva York, lo que habría confirmado el inicio de una relación sentimental con el cantante.
“Ya tengo nuera. Ya tengo nuera”, expresó emocionada la actriz durante un encuentro con un grupo de reporteros durante la gala de los Premios Aura 2026, donde fue reconocida con el galardón de Leyenda en honor a una trayectoria internacional de más de seis décadas en televisión, cine y teatro.
Durante su encuentro con la prensa, la actriz habló abiertamente sobre la nueva relación de su hijo con la empresaria: “Se llama Victoria. Está preciosa. Una pelirroja. Increíble, sí, muy linda, la verdad”, comentó, visiblemente emocionada.
Pero no se quedó ahí. Castro dejó entrever que este romance podría influir incluso en los planes personales y académicos de su hijo, quien recientemente expresó su deseo de estudiar la universidad. “Bueno, pues a ver, ahora que está enamorado también que se dé un chancecito, ¿verdad?”, comentó, deseando que su hijo no abandone ese dueño.
Eugenio Derbez sorprende a Verónica Castro en homenaje
En medio de este revuelo por el nuevo romance de Cristian Castro , la gala de los Premios Aura 2026 también vivió un momento emotivo cuando Verónica Castro recibió un reconocimiento por su trayectoria. La sorpresa de la noche fue la presencia de Eugenio Derbez, quien viajó especialmente desde Los Ángeles para entregarle el galardón.
“Yo feliz de estar aquí, feliz de estar con Vero, feliz de que me den el honor. Se los digo en serio, para mí es un honor. Hice el viaje nada más porque me dijeron: ‘Tú le vas a entregar el premio a Verónica Castro’”, expresó el actor.
Entre risas y recuerdos, Derbez reconoció el apoyo que recibió de la actriz en sus inicios: “Ella me dio la patadita de la suerte, cuando yo apenas empezaba, me dio la oportunidad cuando yo no era nadie, me dio la oportunidad de ir a su programa. Y dije: ‘No puedo creer que me haya dado el apoyo’, porque la verdad todavía no era... ¿Sabes? Cómo que empezaba yo ahí en Anabel”.
La complicidad entre ambos también dejó abierta la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo un nuevo proyecto. “Ya me invitó a trabajar”, reveló Verónica Castro, a lo que Eugenio Derbez respondió entre risas: “Ya, ya, ya”.
La también conductora agregó: “Pero él ya tiene como productor la última película que hice”, mientras Derbez destacó: “Su última película, que está hermosa, que se llama Cuando sea joven, con Natasha Dupeyrón. Véanla, está hermosa”.
Finalmente, fiel a su estilo, Verónica cerró con humor al hablar sobre la posibilidad de escribir sus memorias: “No, fíjate que no. ¿Tú crees que sería una joya? ¿Sí? ¿Tú crees que escribir las memorias? Pero yo ya casi no tengo”, comentó entre risas.
Entre recuerdos, revelaciones y posibles nuevos proyectos, la noche no solo celebró el legado de la actriz, también dejó ver el gran cariño que sigue despertando en la industria.