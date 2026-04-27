Verónica Castro reacciona a la nueva novia de Cristian: “Está preciosa”

Eugenio Derbez sorprende a Verónica Castro en homenaje

En medio de este revuelo por el nuevo romance de Cristian Castro , la gala de los Premios Aura 2026 también vivió un momento emotivo cuando Verónica Castro recibió un reconocimiento por su trayectoria. La sorpresa de la noche fue la presencia de Eugenio Derbez, quien viajó especialmente desde Los Ángeles para entregarle el galardón.

Verónica Castro y Eugenio Derbez (Instagram)

“Yo feliz de estar aquí, feliz de estar con Vero, feliz de que me den el honor. Se los digo en serio, para mí es un honor. Hice el viaje nada más porque me dijeron: ‘Tú le vas a entregar el premio a Verónica Castro’”, expresó el actor.

Entre risas y recuerdos, Derbez reconoció el apoyo que recibió de la actriz en sus inicios: “Ella me dio la patadita de la suerte, cuando yo apenas empezaba, me dio la oportunidad cuando yo no era nadie, me dio la oportunidad de ir a su programa. Y dije: ‘No puedo creer que me haya dado el apoyo’, porque la verdad todavía no era... ¿Sabes? Cómo que empezaba yo ahí en Anabel”.

La complicidad entre ambos también dejó abierta la posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos en un nuevo un nuevo proyecto. “Ya me invitó a trabajar”, reveló Verónica Castro, a lo que Eugenio Derbez respondió entre risas: “Ya, ya, ya”.

Verónica Castro (Cuarto Oscuro)

La también conductora agregó: “Pero él ya tiene como productor la última película que hice”, mientras Derbez destacó: “Su última película, que está hermosa, que se llama Cuando sea joven, con Natasha Dupeyrón. Véanla, está hermosa”.

Finalmente, fiel a su estilo, Verónica cerró con humor al hablar sobre la posibilidad de escribir sus memorias: “No, fíjate que no. ¿Tú crees que sería una joya? ¿Sí? ¿Tú crees que escribir las memorias? Pero yo ya casi no tengo”, comentó entre risas.

Entre recuerdos, revelaciones y posibles nuevos proyectos, la noche no solo celebró el legado de la actriz, también dejó ver el gran cariño que sigue despertando en la industria.